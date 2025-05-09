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Инфляция в Украине ускорилась до 15,1%

Инфляция
Инфляция в Украине ускорилась до 15,1% / Freepik

В апреле 2025 года потребительские цены в Украине выросли до 15,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Годовая инфляция ускорилась, ведь в марте этот показатель составил 14,6%. Больше всего подорожали мясо и фрукты.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Инфляция на потребительском рынке в апреле   составила 0,7% по сравнению с мартом 2025г, а с начала года – 4,3%. Базовая инфляция в апреле составила 0,4% по сравнению с мартом, а с начала года – 3,9%.

Фото 2 — Инфляция в Украине ускорилась до 15,1%

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 7,9%) подорожали свинина и фрукты. На 3,6-0,8% выросли цены на мясо птицы , сахар, говядину, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки.

Фото 3 — Инфляция в Украине ускорилась до 15,1%

В то же время яйца, рис и масло подешевели на 2,5–0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.

Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,2%. В то же время, на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте.

Заметим, что в марте потребительские цены в Украине выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко