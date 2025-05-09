На фоне дефицита: в Украине снова растут цены на лук

После незначительного снижения на прошлой неделе цены на репчатый лук в Украине снова пошли вверх. Это связано с сезонным сокращением запасов в хозяйствах и оживлением торговой активности на рынке.

Об этом информируют аналитики EastFruit.

Какие цены на лук

По состоянию на сегодняшний день фермеры предлагают репчатый лук по цене от 18 до 27 грн/кг ($0,43–0,65/кг), что в среднем на 13% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что в настоящее время лук в Украине уже стоит примерно на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года. В то же время производители не уверены, что смогут и дальше повышать цены, ведь качество продукции в хранилищах стремительно ухудшается.

Почему дорожает лук

Рост цен в этом сегменте, по словам участников рынка, связан с заметным сокращением предложения из-за сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах.

Кроме того, торговая активность на рынке несколько оживилась, что также способствует повышению цен.

Крупнейшие производители лука в Украине

В Украине среди самых крупных производителей репчатого лука выделяются компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

ООО "Кищенцы" расположено в селе Добрая Маньковского района Черкасской области. Компания специализируется на выращивании овощей, в том числе моркови и лука, под которые отведено 400 гектаров. Кроме выращивания предприятие имеет мощности для хранения продукции, что позволяет оптимизировать ее реализацию. Также хозяйство занимается животноводством, содержа 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) работает на территории Николаевской области и является одним из крупнейших агрохолдингов страны. В ее возделывании находится около 130 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Основное направление деятельности компании – выращивание зерновых и технических культур. Однако большую часть производственной структуры занимает также выращивание лука.

Цены на овощи

На украинском рынке на этой неделе зафиксирован новый рост цен на огурцы. В настоящее время основные соглашения по реализации местного тепличного огурца заключаются в пределах 50–75 грн/кг ($1,21–1,81/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Цены на картофель в Украине начали снижаться, несмотря на то, что запасы прошлогоднего урожая почти исчерпаны. Производители большинства регионов страны отгружают картофель в прошлом году по 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг)