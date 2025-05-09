В Украине снижаются цены на картофель: причины

Цены на картофель в Украине начали снижаться, несмотря на то, что запасы прошлогоднего урожая почти исчерпаны.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Причины удешевления

Причиной понижения цен на картофель эксперты проекта называют сокращение спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

По словам участников рынка, спад торгово-закупочной активности обусловлен тем, что основную часть предложений составляет продукция низкого качества, а качественный картофель в украинских хозяйствах почти иссяк.

Какие цены на картофель

В настоящее время производители большинства регионов страны отгружают картофель в прошлом году по 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг), что в среднем на 12% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Однако, несмотря на снижающийся ценовой тренд, цена на картофель в Украине сейчас в среднем на 25% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Крупнейшие производители картофеля в Украине

Крупнейшим производителем картофеля в Украине является Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии). По состоянию на 2024 г. она выращивала овощ на 1800 гектаров.

На втором месте – Central Plains Group (CPG) с 1200 га. В пятерку крупнейших производителей картофеля также входят компании "Агро-Овен" (600 га), "Межиречка" (570 га) и "ВПК-Агро" – 400 га.

Цены на овощи в Украине

На рынке стремительно снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту Овощи продают не дороже 40-48 грн/кг.

Напомним, на украинском рынке продолжается стремительный рост цен на столовую свеклу. Средняя стоимость свеклы повысилась еще на 16% – сейчас продукт реализуется по 22–32 грн за килограмм.