В Україні знижуються ціни на картоплю: причини

Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись, незважаючи на те, що запаси минулорічного врожаю майже вичерпані.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Причини здешевлення

Причиною зниження цін на картоплю експерти проекту називають скорочення попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

За словами учасників ринку, спад торгово-закупівельної активності обумовлений тим, що основну частину пропозицій складає продукція низької якості, а якісна картопля в українських господарствах майже вичерпалася.

Які ціни на картоплю

На даний момент виробники більшості регіонів країни відвантажують картоплю минулого року по 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг), що в середньому на 12% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Однак, незважаючи на знижувальний ціновий тренд, ціна на картоплю в Україні наразі в середньому на 25% вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшим виробником картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії). Станом на 2024 рік вона вирощувала овоч на 1800 гектарів.

На другому місці – Central Plains Group (CPG) зі 1200 га. У п'ятірку найбільших виробників картоплі також входять компанії "Агро-Овен" (600 га), "Межирічка" (570 га) та "ВПК-Агро" – 400 га.

Ціни на овочі в Україні

На ринку стрімко знизилися ціни на торішню білокачанну капусту. Овоч продають не дорожче 40-48 грн/кг.

Нагадаємо, на українському ринку триває стрімке зростання цін на столові буряки. Середня вартість буряків підвищилася ще на 16% – нині продукт реалізується по 22–32 грн за кілограм.