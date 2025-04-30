В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: які ціни

В Україні цього тижня стрімко знизилися ціни на торішню білокачанну капусту. Овоч продають не дорожче 40-48 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Знижувальний ціновий тренд експерти пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання та низьким попитом.

Скільки коштує кілограм

Згідно даних цінового моніторингу проєкту, якщо ще напередодні вихідних ціна на капусту на українському ринку доходила до 52 грн/кг, то сьогодні дана продукція пропонується до продажу не дорожче 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше.

Аналітики зауважують, що наразі ціна на торішню капусту в Україні навіть після здешевлення в середньому в 6,4 рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому експерти прогнозують подальше зниження цін на цей овоч борщового набору. Свою думку вони аргументують тим, що на даний момент більшість українських виробників мають труднощі з реалізацією своєї продукції, а пропозиції ранніх овочів у господарствах України продовжують з кожним днем ​​збільшуватися.

Нагадаємо, на українському ринку триває стрімке зростання цін на столові буряки. Середня вартість буряків підвищилася ще на 16% – нині продукт реалізується по 22–32 грн за кілограм

Також в Україні зафіксовано чергове зростання цін на якісну моркву. Головною причиною стало поєднання високого попиту з боку гуртових і роздрібних покупців та обмеженої пропозиції на ринку.

Найвідоміші виробники капусти в Україні

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.