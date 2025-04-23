Ціни на буряки в Україні зросли в 2,5 раза порівняно з минулим роком і продовжують зростати

На українському ринку триває стрімке зростання цін на столові буряки. Цього тижня середня вартість буряків підвищилася ще на 16% – нині продукт реалізується по 22–32 грн за кілограм, що еквівалентно $0,53–0,77.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною подорожчання стало суттєве скорочення пропозиції коренеплодів задовільної якості. Через це виробники почали активно переглядати відпускні ціни у бік підвищення, а придбати великі партії буряків стає дедалі складніше.

Супермаркети та оптові покупці вже повідомляють про дефіцит продукції, який складно компенсувати.

У порівнянні з кінцем квітня 2024 року, ціни на буряки в Україні зросли в середньому у 2,5 раза. Минулого тижня господарства відвантажували буряк за ціною 20–26 грн/кг ($0,49–0,63/кг), що в середньому на 17% вище, ніж на початку квітня.

Більшість учасників ринку прогнозують подальше зростання вартості, з огляду на поточні темпи вичерпання запасів та обмежену доступність якісної продукції.

Нагадаємо, ціни на торішню білокачанну капусту в Україні пішли вгору на тлі сезонного скорочення запасів у сховищах. Наразі капусту врожаю 2024 року українські виробники пропонують за ціною 38–45 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,92–1,09.