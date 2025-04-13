В Україні зростають ціни на торішню капусту

Ціни на торішню білокачанну капусту в Україні пішли вгору на тлі сезонного скорочення запасів у сховищах. З початку поточного тижня фермери почали поступово підвищувати вартість продукції, реагуючи на стабільно високий попит на ринку.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Наразі капусту врожаю 2024 року українські виробники пропонують за ціною 38–45 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,92–1,09. Це приблизно на 10% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Основними постачальниками залишаються ті господарства, які ще мають достатні залишки для оптової торгівлі.

Аналітики зазначають, що нинішній рівень цін у середньому у шість разів перевищує показники аналогічного періоду 2024 року.

При цьому, за прогнозами учасників ринку, тенденція до подорожчання збережеться і надалі — у зв’язку зі стрімким вичерпанням запасів капусти в українських сховищах та очікуванням нового врожаю лише влітку.

Найвідоміші виробники капусти в Україні

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" також є великим виробником капусти. Крім овочевих культур, компанія займається вирощуванням зернових і бобових культур, баштанних, коренеплодів та бульбоплодів, а також розведенням великої рогатої худоби, буйволів та свиней.

Нагадаємо, у кінці лютого білокачанна капуста продавалася за ціною 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), що в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.