Ціни на капусту в Україні почали знижуватися: які причини

На українському ринку білокачанної капусти фіксується зниження цін та торговельної активності. Причиною цього стало зростання пропозиції продукції.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Чому знижуються ціни

Наприкінці минулого тижня пропозиція білокачанної капусти на українському ринку значно зросла. Фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, почали активно реалізовувати наявні запаси. Це рішення було зумовлене стрімким погіршенням якості капусти в сховищах.

Збільшення пропозиції вже вплинуло на ціни в цьому сегменті. Якщо з середини січня фермери регулярно підвищували вартість овочу, то наразі більшість із них змушені переглядати цінову політику в бік зниження.

Водночас господарства, які мають запаси продукції високої якості, не поспішають з реалізацією, очікуючи зростання попиту ближче до кінця місяця.

Скільки коштує капуста

Наразі білокачанна капуста продається за ціною 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), що в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри зниження цін, капуста в Україні все ще коштує в середньому у 4,5 рази дорожче, ніж у цей період минулого року.

Найвідоміші виробники капусти в Україні

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" також є великим виробником капусти. Крім овочевих культур, компанія займається вирощуванням зернових і бобових культур, баштанних, коренеплодів та бульбоплодів, а також розведенням великої рогатої худоби, буйволів та свиней.

Про ціни на овочі

Капуста стала найдорожчим овочем серед усіх позицій борщового набору в Україні. Вартість овочу вже в середньому в 3,7 рази вища, ніж у минулому році.

В Україні в грудні минулого року було зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищували 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.