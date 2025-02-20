Цены на капусту в Украине начали снижаться: какие причины

На украинском рынке белокочанной капусты фиксируется понижение цен и торговой активности. Причиной тому стал рост предложения продукции.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Почему снижаются цены

В конце прошлой недели предложение белокочанной капусты на украинском рынке значительно выросло. Фермеры, ранее воздерживавшиеся от продаж в ожидании дальнейшего роста цен, начали активно реализовывать имеющиеся запасы. Это решение было обусловлено стремительным ухудшением качества капусты в хранилищах.

Увеличение предложения уже повлияло на цены в этом сегменте. Если с середины января фермеры регулярно повышали стоимость овощей, то большинство из них вынуждены пересматривать ценовую политику в сторону снижения.

В то же время хозяйства, имеющие запасы продукции высокого качества, не спешат с реализацией, ожидая роста спроса ближе к концу месяца.

Сколько стоит капуста

В настоящее время белокочанная капуста продается по цене 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на понижение цен, капуста в Украине все еще стоит в среднем в 4,5 раза дороже, чем в этот период в прошлом году.

Самые известные производители капусты в Украине

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводятся испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты от зарубежных семенных компаний, представленных в Украине. Компания является лидером в производстве многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме овощных культур, компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.

О ценах на овощи

Капуста стала самым дорогим овощем среди всех позиций борщового набора в Украине. Стоимость овоща уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в прошлом году.

В Украине в декабре прошлого года было зафиксировано максимальное удорожание чеснока. С середины декабря цены на чеснок в магазинах стабильно превышали 200 грн за кг, что является историческим рекордом в гривнах.