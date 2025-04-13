В Украине растут цены на капусту прошлогоднюю

Цены на прошлогоднюю белокочанную капусту пошли вверх на фоне сезонного сокращения запасов в хранилищах. С начала текущей недели фермеры начали постепенно увеличивать стоимость продукции, реагируя на стабильно высокий спрос на рынке.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Пока капусту урожая 2024 года украинские производители предлагают по цене 38–45 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,92–1,09. Это примерно на 10% дороже, чем в конце предыдущей недели.

Основными поставщиками остаются те хозяйства, у которых еще есть достаточные остатки для оптовой торговли.

Аналитики отмечают, что уровень цен в среднем в шесть раз превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

При этом, по прогнозам участников рынка, тенденция к подорожанию сохранится и дальше — в связи с стремительным истощением запасов капусты в украинских хранилищах и ожиданием нового урожая только летом.

Самые известные производители капусты в Украине

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводятся испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты от зарубежных семенных компаний, представленных в Украине. Компания является лидером в производстве многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме овощных культур, компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведением крупного рогатого скота, буйволов и свиней.

Напомним, в конце февраля белокочанная капуста продавалась по цене 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.