Цены на свеклу в Украине выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и продолжают расти

На украинском рынке продолжается стремительный рост цен на столовую свеклу. На этой неделе средняя стоимость свеклы повысилась еще на 16% – сейчас продукт реализуется по 22–32 грн за килограмм, что эквивалентно $0,53–0,77.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной удорожания стало существенное сокращение предложения корнеплодов удовлетворительного качества. Поэтому производители начали активно пересматривать отпускные цены в сторону повышения, а приобрести крупные партии свеклы становится все сложнее.

Супермаркеты и оптовые покупатели уже сообщают о сложном компенсировании дефицита продукции.

По сравнению с концом апреля 2024 года цены на свеклу в Украине выросли в среднем в 2,5 раза. На прошлой неделе хозяйства отгружали свеклу по цене 20–26 грн/кг ($0,49–0,63/кг), что в среднем на 17% выше, чем в начале апреля.

Большинство участников рынка прогнозируют дальнейший рост стоимости, учитывая текущие темпы истощения запасов и ограниченную доступность качественной продукции.

Напомним, цены на прошлогоднюю белокочанную капусту в Украине пошли на фоне сезонного сокращения запасов в хранилищах. Пока капусту урожая 2024 года украинские производители предлагают по цене 38–45 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,92–1,09.