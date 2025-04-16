В Украине стремительно дорожает свекла: какие цены

С начала апреля в Украине наблюдается стабильный рост цен на столовую свеклу, вызванный резким повышением торговой активности.

Об этом сообщает EastFruit.

Какие цены на свеклу

По состоянию на сегодняшний день хозяйства отгружают свеклу по цене 20–26 грн/кг ($0,49–0,63/кг), что в среднем на 17% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что средние цены на столовую свеклу в Украине уже вдвое превышают показатели аналогичного периода прошлого года. В то же время, большинство ключевых участников рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте.

Причины удорожания

Такой стремительный рост цен участники рынка связывают со значительным сокращением производства столовой свеклы в Украине в этом сезоне, в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий летом 2024 года.

Как следствие, большинство фермеров уже объявили о завершении сезона реализации, а запасы продукции в хранилищах других хозяйств почти исчерпаны.

Производители сообщают об ажиотажном спросе на корнеплоды, в то время как запасы в хозяйствах стремительно сокращаются, а количество заявок на оптовые партии постоянно растет.

Какие цены на овощи в Украине

Напомним, цены на прошлогоднюю белокочанную капусту в Украине пошли наверх на фоне сезонного сокращения запасов в хранилищах. Пока капусту урожая 2024 года украинские производители предлагают по цене 38–45 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,92–1,09.

В начале прошлой недели на рынок Украины поступили первые партии помидоров из местных комбинатов. Пока томаты из украинских теплиц стоят на четверть дешевле, чем в прошлом.