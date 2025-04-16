В Україні стрімко дорожчає буряк: які ціни

З початку квітня в Україні спостерігається стабільне зростання цін на столовий буряк, яке спричинено різким підвищенням торговельної активності.

Про це інформує EastFruit.

Які ціни на буряк

Станом на сьогодні господарства відвантажують буряк за ціною 20–26 грн/кг ($0,49–0,63/кг), що в середньому на 17% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто зазначити, що наразі середні ціни на столовий буряк в Україні вже удвічі перевищують показники аналогічного періоду минулого року. Водночас більшість ключових учасників ринку прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті.

Причини здорожчання

Таке стрімке зростання цін учасники ринку пов’язують зі значним скороченням виробництва столового буряка в Україні цього сезону, насамперед через несприятливі погодні умови влітку 2024 року.

Як наслідок, більшість фермерів уже оголосили про завершення сезону реалізації, а запаси продукції в сховищах інших господарств майже вичерпано.

Виробники повідомляють про ажіотажний попит на коренеплоди, тоді як запаси в господарствах стрімко скорочуються, а кількість заявок на гуртові партії постійно зростає.

Які ціни на овочі в Україні

Нагадаємо, ціни на торішню білокачанну капусту в Україні пішли вгору на тлі сезонного скорочення запасів у сховищах. Наразі капусту врожаю 2024 року українські виробники пропонують за ціною 38–45 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,92–1,09.

На початку минулого тижня на ринок України надійшли перші партії тепличних помідорів із місцевих комбінатів. Наразі томати з українських теплиць коштують на чверть дешевше, ніж торік.