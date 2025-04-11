Перші партії помідорів з українських теплиць дорожчі за турецькі: які ціни

На початку поточного тижня на ринок України надійшли перші партії тепличних помідорів із місцевих комбінатів. Наразі томати з українських теплиць коштують на чверть дешевше, ніж торік.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони зазначають, що у 2024 році перші партії томатів українські тепличні комбінати відвантажили на ринок у середньому на півтора тижні пізніше, ніж цього сезону.

При цьому збори цієї продукції на сьогоднішній день залишаються малооб’ємними через несприятливі погодні умови. За прогнозами учасників ринку, перші великі партії помідорів комбінати зможуть відвантажувати не раніше кінця квітня.

Які ціни на томати

Перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг, що в середньому на 26% нижче, ніж перші партії цієї продукції минулого року.

При цьому на українському ринку основна пропозиція, як і раніше, становить імпортний томат виробництва Туреччини. Наразі турецький томат пропонується до продажу набагато дешевше, ніж томат із місцевих теплиць.

Ціни на імпортну продукцію озвучуються в діапазоні 70-80 грн/кг.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: