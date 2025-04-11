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Первые партии помидоров из украинских теплиц дороже турецких: какие цены

помидор
Первые партии томатов из украинских теплиц стоят на четверть дешевле, чем в прошлом. / Freepik

В начале текущей недели на рынок Украины поступили первые партии тепличных помидоров из местных комбинатов. Пока томаты из украинских теплиц стоят на четверть дешевле, чем в прошлом.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что в 2024 году первые партии томатов украинские тепличные комбинаты отгрузили на рынок в среднем на полторы недели позже этого сезона.

При этом сборы этой продукции на сегодняшний день остаются малообъемными из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам участников рынка, первые крупные партии помидоров комбинаты смогут отгружать не раньше конца апреля.

Какие цены на томаты

Первые партии тепличного томата   украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг, что в среднем на 26% ниже, чем первые партии этой продукции в прошлом году.

При этом на украинском рынке основное предложение по-прежнему составляет импортный томат производства Турции. Пока турецкий томат предлагается к продаже гораздо дешевле, чем томат из местных теплиц.

Цены   на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70-80 грн/кг .

Фото 2 — Первые партии помидоров из украинских теплиц дороже турецких: какие цены

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Светлана Манько
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