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Украинские фермеры снижают цены на картофель
Украинские производители картофеля вынуждены снижать цены на свою продукцию из-за сдержанного спроса на рынке. За последнюю неделю оптовые цены на картофель в Украине упали в среднем на 10%.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Среди основных причин такой ситуации – качество продукции. Многие покупатели жалуются на состояние предложенного картофеля, что часто становится причиной отказа от закупок, даже по более низким ценам.
Цена картофеля упала на 10%
Согласно данным ежедневного мониторинга, в настоящее время оптовые цены колеблются в пределах 15–25 грн за килограмм (0,36–0,46 доллара), в зависимости от качества и объемов предложенных партий.
Операторы рынка отмечают, что предложение картофеля остается объемным, в то время как спрос со стороны покупателей не демонстрирует признаков роста.
В то же время аналитики обращают внимание на то, что, несмотря на текущее снижение, цены на картофель остаются примерно на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при избыточном предложении украинские фермеры предполагают, что дальнейшее удешевление в этом сегменте вполне возможно.
Добавим, в конце марта цена картофеля варьировалась в пределах от 16 до 26 грн/кг ($0,38–0,62/кг).
Крупнейшие производители картофеля в Украине.
Крупнейшим производителем картофеля в Украине является Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии). По состоянию на 2024 г. она выращивала овощ на 1800 гектаров.
На втором месте – Central Plains Group (CPG) с 1200 га. В пятерку крупнейших производителей картофеля также входят компании "Агро-Овен" (600 га), "Межиречка" (570 га) и "ВПК-Агро" – 400 га.