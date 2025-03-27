Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,13

EUR

44,82

--0,32

Наличный курс:

USD

41,53

41,45

EUR

45,10

44,95

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине падают цены на картофель из-за низкого спроса

картофель, цены
В Украине подешевел картофель / Depositphotos

В Украине снижается стоимость картофеля из-за крайне низкого спроса. Производители вынуждены постепенно снижать отпускные цены.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной падения цен эксперты называют существенное увеличение объема некондиционной продукции на рынке.

Фермеры начали активно распродавать запасы картофеля из хранилищ, поскольку из-за относительно теплой погоды его качество стремительно ухудшается.

Какая цена картофеля

По состоянию на сегодняшний день картофель продается по цене от 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), что в среднем на 12% ниже, чем в конце прошлой недели.

Фото 2 — В Украине падают цены на картофель из-за низкого спроса

В то же время многие фермеры сообщают о значительных остатках картофеля в хранилищах, однако торговая активность остается низкой.

Чтобы стимулировать продажи и избавиться от избыточных запасов к началу полевых работ, аграрии вынуждены постепенно снижать цены.

Несмотря на тренд, картофель в Украине все еще стоит в среднем на 23% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Аналитики прогнозируют возможные дальнейшие колебания цен в этом сегменте рынка к концу маркетингового сезона.

Добавим, что в начале марта картофель стоил в диапазоне 18-28 грн/кг.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Крупнейшим производителем картофеля в Украине является Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии). По состоянию на 2024 год она выращивала овощ на 1800 гектаров.

На втором месте – Central Plains Group (CPG) с 1200 га. В пятерку крупнейших производителей картофеля также входят компании "Агро-Овен" (600 га), "Межиричка" (570 га) и "ВПК-Агро" – 400 га.

Автор:
Татьяна Гойденко