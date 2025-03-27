В Украине падают цены на картофель из-за низкого спроса

В Украине снижается стоимость картофеля из-за крайне низкого спроса. Производители вынуждены постепенно снижать отпускные цены.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной падения цен эксперты называют существенное увеличение объема некондиционной продукции на рынке.

Фермеры начали активно распродавать запасы картофеля из хранилищ, поскольку из-за относительно теплой погоды его качество стремительно ухудшается.

Какая цена картофеля

По состоянию на сегодняшний день картофель продается по цене от 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), что в среднем на 12% ниже, чем в конце прошлой недели.

В то же время многие фермеры сообщают о значительных остатках картофеля в хранилищах, однако торговая активность остается низкой.

Чтобы стимулировать продажи и избавиться от избыточных запасов к началу полевых работ, аграрии вынуждены постепенно снижать цены.

Несмотря на тренд, картофель в Украине все еще стоит в среднем на 23% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Аналитики прогнозируют возможные дальнейшие колебания цен в этом сегменте рынка к концу маркетингового сезона.

Добавим, что в начале марта картофель стоил в диапазоне 18-28 грн/кг.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Крупнейшим производителем картофеля в Украине является Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии). По состоянию на 2024 год она выращивала овощ на 1800 гектаров.

На втором месте – Central Plains Group (CPG) с 1200 га. В пятерку крупнейших производителей картофеля также входят компании "Агро-Овен" (600 га), "Межиричка" (570 га) и "ВПК-Агро" – 400 га.