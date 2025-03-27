В Україні падають ціни на картоплю через низький попит

В Україні знижується вартість картоплі через вкрай низький попит. Виробники змушені поступово знижувати відпускні ціни.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Головною причиною падіння цін експерти називають суттєве збільшення обсягів некондиційної продукції на ринку.

Фермери почали активно розпродувати запаси картоплі зі сховищ, оскільки через відносно теплу погоду її якість стрімко погіршується.

Яка ціна картоплі

Станом на сьогодні картопля продається за ціною від 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), що в середньому на 12% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас багато фермерів повідомляють про значні залишки картоплі у сховищах, однак торгівельна активність залишається низькою.

Щоб стимулювати продажі та позбутися надлишкових запасів до початку польових робіт, аграрії змушені поступово знижувати ціни.

Попри цей тренд, картопля в Україні все ще коштує в середньому на 23% дорожче, ніж у цей же період торік. Аналітики прогнозують можливі подальші коливання цін у цьому сегменті ринку до кінця маркетингового сезону.

Додамо, що на початку березня картопля коштувала в діапазоні 18-28 грн/кг.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшим виробником картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії). Станом на 2024 рік вона вирощувала овоч на 1800 гектарів.

На другому місці – Central Plains Group (CPG) зі 1200 га. У п'ятірку найбільших виробників картоплі також входять компанії "Агро-Овен" (600 га), "Межирічка" (570 га) та "ВПК-Агро" – 400 га.