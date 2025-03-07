Що відбувається з цінами на картоплю в Україні: скільки коштує кілограм

В Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Але наразі кілограм овочу все ще коштує майже на 20% дорожче, ніж на початку березня минулого року.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Скільки коштує кілограм

Зазначається, що причиною зниження цін став спад торгової активності в даному сегменті. В результаті, українські фермери почали переглядати раніше встановлені ціни на наявну партію продукції у бік зниження, незважаючи на те, що запаси картоплі в місцевих сховищах вже виснажені.

Так, якщо ще тижнем раніше ціни на картоплю відповідної якості в Україні нерідко доходили до 30 грн/кг, то вже на сьогоднішній день вони формуються в діапазоні 18-28 грн/кг.

"Таку ситуацію виробники пояснюють одразу кількома причинами, головною з яких є подорожчання картоплі тижнем раніше та неготовністю покупців закуповувати цю продукцію за такими цінами", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що наразі ціни на картоплю в Україні в середньому на 18% дорожчі, ніж на початку березня 2024 року. Більше того, експерти ринку впевнені, що понижувальний ціновий тренд у даному сегменті – явище тимчасове, оскільки на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, а запаси картоплі в господарствах населення та у комерційних виробників продовжують швидко скорочуватися.

Зауважимо, дефіциту картоплі на ринку немає, бо її стали більше імпортувати з країн, де вона дешевша, ніж в Україні, а саме з Литви та Польщі.

Найдешевшою упродовж 2020-2024 років картопля була у 2022 році – завдяки щедрому врожаю. Тоді пропозиція на ринку значно перевищувала попит.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії), агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка та "ВПК-Агро".

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах. Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. Компанія є лідером у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.