Что происходит с ценами на картофель в Украине: сколько стоит килограмм

В Украине наблюдается снижение цен на картофель. Но килограмм овоща все еще стоит почти на 20% дороже, чем в начале марта прошлого года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Отмечается, что причиной понижения цен стал спад торговой активности в данном сегменте. В результате украинские фермеры начали пересматривать ранее установленные цены на существующую партию продукции в сторону снижения, несмотря на то, что запасы картофеля в местных хранилищах уже истощены.

Так, если еще неделей ранее цены на картофель соответствующего качества в Украине нередко доходили до 30 грн/кг, то уже на сегодняшний день они формируются в диапазоне 18-28 грн/кг.

"Такую ситуацию производители объясняют сразу несколькими причинами, главная из которых — подорожание картофеля неделей ранее и неготовностью покупателей закупать эту продукцию по таким ценам", — объясняют аналитики.

Они отмечают, что сейчас цены на картофель в Украине в среднем на 18% дороже, чем в начале марта 2024 года. Более того, эксперты рынка уверены, что понижающий ценовой тренд в данном сегменте – явление временное, поскольку на рынке ощущается дефицит качественной продукции, а запасы картофеля в хозяйствах населения и коммерческих производителей продолжают быстро сокращаться.

Заметим, дефицита картофеля на рынке нет, потому что его стали больше импортировать из стран, где он дешевле, чем в Украине, а именно из Литвы и Польши.

Самым дешевым на протяжении 2020-2024 годов картофель был в 2022 году – благодаря щедрому урожаю. Тогда предложение на рынке значительно превышало спрос.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Крупнейшими производителями картофеля в Украине Continental Farmers Group (владельцы — государственные фонды Саудовской Аравии), агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко и "ВПК-Агро".

Первая выращивает этот овощ на примерно 2000 гектаров, вторая – на 500 гектарах. Основные регионы выращивания картофеля включают в себя Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. Компания является лидером в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.