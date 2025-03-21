Індекс борщу 2025: скільки коштує українська страва у березні

Цьогоріч індекс борщу, у порівнянні з минулими роками, зберігає тенденцію до зростання. Найбільше за рік з усіх овочів борщового набору подорожчали морква та капуста, на 271% та 71% відповідно.

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Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) підбила підсумки щомісячного моніторингу цін та визначила вартість приготування борщу у березні 2025 року.

Якщо поглянути на вартість продуктів, які входять до борщового набору, то за рік:

капуста подорожчала на 71%, за місяць впала на 1%;

місяць впала на 1%; буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць – на 13%;

картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%;

подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%; морква за рік додала 271%, а за місяць – 9,8%;

місяць – 9,8%; цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала на 5%;

томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць – на 6%;

олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць – на 4%;

на 38%, а за місяць – на 4%; свинячі ребра за рік подорожчали на 7%, а за місяць – на 10%.

Скільки коштує приготувати борщ у березні?

Для приготування борщу (на 3 літри води) знадобляться: 250 г капусти (12,6 грн), 300 г буряка (8,1 грн), 300 г картоплі (9,69 грн), 200 г моркви (9,47 грн), 150 г цибулі (2,47 грн), 140 г томатної пасти (35,08 грн), 30 мл олії (2,73 грн), 500 г свинячих ребер (97,35 грн), а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Якщо підрахувати ціни необхідних продуктів, то вартість борщу в березні складає 177,49 грн проти 163 грн минулого місяця. Це на 29,49 гривень дорожче, ніж за аналогічний період рік тому та на 34,49 гривень дорожче, ніж у 2023 році.

Якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 185 грн.

Що таке індекс борщу?

Індекс борщу — економічний показник, що показує, скільки коштує приготування борщу за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку. Простіше кажучи, це умовний індикатор вартості продуктів в супермаркетах, необхідних для приготування страви.

Раніше ми писали, скільки коштує приготування борщу у лютому. Індекс борщу минулого місяця склав 163 гривні, що на 12 гривень дорожче, ніж за аналогічний період рік тому та на 25 гривень дорожче, ніж у 2023 році.