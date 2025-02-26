Індекс борщу: скільки коштує традиційна українська страва у лютому

Борщ — популярна страва українців. Для її проготування використовують м’ясо або реберця та овочі, на які у лютому 2025 року зафіксовано коливання цін. Найбільше пожорожчали морква та капуста, а на цибулю ціна навпаки знизилася. Індекс борщу, у порівнянні з минулими роками, зберігає тенденцію до зростання.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) підбила підсумки щомісячного моніторингу цін та визначила вартість приготування борщу на каструлю об’ємом 3 літри води.

За традиційним рецептом для приготування борщу на вказаний об’єм господиням знадобиться: 250 г капусти (12,77 грн), 300 г буряка (7,19 грн), 300 г картоплі (9,85 грн), 200 г моркви (7,21 грн), 150 г цибулі (2,35 грн), 2 столові ложки томатної пасти 140 г (33,08 грн), 30 мл олії (2,63 грн), 500 г свинячих ребер (88,15 грн), а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Якщо поглянути на вартість цих продуктів, то за даними аналітиків асоціації: за рік капуста подорожчала на 68,8%, за місяць – на 18%; буряк за рік зріс у ціні на 32,5%, а за місяць – на 8,3%; картопля подорожчала на 30,9% за рік, але за місяць впала на 5,3%; морква за рік додала 147,4%, а за місяць – 9,8%; цибуля за рік подешевшала на 8,1%, а за місяць – на 7%; томатна паста за рік подорожчала на 6%, а за місяць – на 1,6%; олія за рік зросла в ціні на 32,7%, а за місяць – на 11,5%; свинячі ребра за рік подешевшали на 4,3%, а за місяць ціна не змінилася.

Таким чином, у лютому 2025 року індекс борщу складає 163 гривні, що на 12 гривень дорожче, ніж за аналогічний період рік тому та на 25 гривень дорожче, ніж у 2023 році.

Якщо ж до борщу додати дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 170 грн.

Що таке індекс борщу?

Індекс борщу — економічний показник, що показує, скільки коштує приготування борщу за класичним рецептом. Розраховується за аналогією з міжнародним індексом БігМаку. Простіше кажучи, це умовний індикатор вартості продуктів в супермаркетах, необхідних для приготування страви.

Раніше, у вересні 2024 року, повідомлялося, що за останні чотири роки вартість тарілки борщу в закладах України подвоїлася. Якщо у 2020 році ціна становила 55 гривень, то у 2024 році за порцію доведеться заплатити 110 гривень.