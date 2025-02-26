Индекс борща: сколько стоит традиционное украинское блюдо в феврале

Борщ – популярное блюдо украинцев. Для ее приготовления используют мясо или ребрышки и овощи, на которые в феврале 2025 года зафиксированы колебания цен. Наибольше подорожали морковь и капуста, а на лук цена наоборот снизилась. Индекс борща по сравнению с прошлыми годами сохраняет тенденцию к росту.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) подвела итоги ежемесячного мониторинга цен и определила стоимость приготовления борща на кастрюлю объемом 3 литра воды.

По традиционному рецепту для приготовления борща на указанный объем понадобится: 250 г капусты (12,77 грн), 300 г свеклы (7,19 грн), 300 г картофеля (9,85 грн), 200 г моркови (7,2 1,3 грн) 2 столовые ложки томатной пасты 140 г (33,08 грн), 30 мл масла (2,63 грн), 500 г свиных ребер (88,15 грн), а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Если посмотреть на стоимость этих продуктов, то по данным аналитиков ассоциации: за год капуста подорожала на 68,8%, за месяц – на 18%; свекла за год выросла в цене на 32,5%, а за месяц – на 8,3%; картофель подорожал на 30,9% за год, но за месяц упал на 5,3%; морковь за год прибавила 147,4%, а за месяц – 9,8%; лук за год подешевел на 8,1%, а за месяц – на 7%; томатная паста за год подорожала на 6%, а за месяц – на 1,6%; масло за год выросло в цене на 32,7%, а за месяц – на 11,5%; свиные ребра за год подешевели на 4,3%, а за месяц цена не изменилась.

Таким образом, в феврале 2025 года индекс борща составляет 163 гривны, что на 12 гривен дороже, чем за аналогичный период 2024 года и на 25 гривен дороже, чем в 2023 году.

Если же к борщу добавить два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 170 грн.

Что такое индекс борща?

Индекс борща – экономический показатель, показывающий, сколько стоит приготовление борща по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака. Проще говоря, это индикатор стоимости продуктов в супермаркетах, необходимых для приготовления блюда.

Ранее, в сентябре 2024 года, сообщалось, что за последние четыре года стоимость тарелки борща в заведениях Украины удвоилась. Если в 2020 году цена составляла 55 гривен, то в 2024 за порцию придется заплатить 110 гривен.