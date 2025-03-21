Индекс борща 2025: сколько стоит украинское блюдо в марте

В этом году индекс борща по сравнению с прошлыми годами сохраняет тенденцию к росту. Больше всего за год из всех овощей борщового набора подорожали морковь и капуста, на 271% и 71% соответственно.

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Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) подвела итоги ежемесячного мониторинга цен и определила стоимость приготовления борща в марте 2025 года.

Если взглянуть на стоимость продуктов, входящих в борщовый набор, то через год :

капуста подорожала на 71%, месяц упала на 1%;

месяц упала на 1%; свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц – на 13%;

картофель подорожала на 26% за год, но за месяц упала на 2%;

подорожала на 26% за год, но за месяц упала на 2%; морковь за год прибавила 271%, а за месяц – 9,8%;

месяц – 9,8%; лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал на 5%;

томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц – на 6%;

масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц – на 4%;

на 38%, а за месяц – на 4%; свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц – на 10%.

Сколько стоит приготовить борщ в марте?

Для приготовления борща (на 3 литра воды) понадобятся: 250 г капусты (12,6 грн), 3 00 г свеклы (8,1 грн) , 300 г картофеля (9,69 грн), 200 г моркови (9,47 грн), 1 5 0 г лука (2,47 грн), 140 г томатной пасты (35,08 грн), 30 мл масла (2,73 грн) , 500 г свиных ребер (97,35 грн), а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Если подсчитать цены необходимых продуктов, то стоимость борща в марте составляет 177,49 грн. против 1 63 грн. в прошлом месяце. Это на 29,49 грн дороже, чем за аналогичный период год назад и на 34,49 грн дороже, чем в 2023 году.

Если добавить к борщу два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн.

Что такое индекс борща?

Индекс борща – экономический показатель, показывающий, сколько стоит приготовление борща по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака. Проще говоря, это индикатор стоимости продуктов в супермаркетах, необходимых для приготовления блюда.

Раньше мы писали, сколько стоит приготовление борща. в феврале. И индекс борща в прошлом месяце составил в 163 гривны, что на 12 гривен дороже, чем за аналогичный период год назад и на 25 гривен дороже, чем в 2023 году.