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Українські фермери знижують ціни на картоплю

spilled, burlap, sack, potatoes
Ціна на картоплю падає / Depositphotos

Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни на свою продукцію через стриманий попит на ринку. За останній тиждень оптові ціни на картоплю в Україні впали в середньому на 10%.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Серед основних причин такої ситуації — якість продукції. Багато покупців скаржаться на стан запропонованої картоплі, що часто стає причиною відмови від закупівель, навіть за нижчими цінами.

Ціна картоплі впала на 10%

Згідно з даними щоденного моніторингу, наразі оптові ціни коливаються у межах 15–25 грн за кілограм (0,36–0,46 долара), залежно від якості та обсягів запропонованих партій.

Фото 2 — Українські фермери знижують ціни на картоплю

Оператори ринку зазначають, що пропозиція картоплі залишається об’ємною, тоді як попит з боку покупців не демонструє ознак зростання.

Водночас аналітики звертають увагу на те, що попри поточне зниження, ціни на картоплю залишаються приблизно на 25% вищими, ніж за аналогічний період минулого року. Однак за умов надлишкової пропозиції українські фермери припускають, що подальше здешевлення в цьому сегменті цілком можливе.

Додамо, в кінці березня ціна картоплі варіювалася в межах від 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг).

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшим виробником картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії). Станом на 2024 рік вона вирощувала овоч на 1800 гектарів. 

На другому місці – Central Plains Group (CPG) зі 1200 га. У п'ятірку найбільших виробників  картоплі також входять компанії "Агро-Овен" (600 га), "Межирічка" (570 га) та "ВПК-Агро" – 400 га.

Автор:
Тетяна Гойденко