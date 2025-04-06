- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українські фермери знижують ціни на картоплю
Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни на свою продукцію через стриманий попит на ринку. За останній тиждень оптові ціни на картоплю в Україні впали в середньому на 10%.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Серед основних причин такої ситуації — якість продукції. Багато покупців скаржаться на стан запропонованої картоплі, що часто стає причиною відмови від закупівель, навіть за нижчими цінами.
Ціна картоплі впала на 10%
Згідно з даними щоденного моніторингу, наразі оптові ціни коливаються у межах 15–25 грн за кілограм (0,36–0,46 долара), залежно від якості та обсягів запропонованих партій.
Оператори ринку зазначають, що пропозиція картоплі залишається об’ємною, тоді як попит з боку покупців не демонструє ознак зростання.
Водночас аналітики звертають увагу на те, що попри поточне зниження, ціни на картоплю залишаються приблизно на 25% вищими, ніж за аналогічний період минулого року. Однак за умов надлишкової пропозиції українські фермери припускають, що подальше здешевлення в цьому сегменті цілком можливе.
Додамо, в кінці березня ціна картоплі варіювалася в межах від 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг).
Найбільші виробники картоплі в Україні
Найбільшим виробником картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії). Станом на 2024 рік вона вирощувала овоч на 1800 гектарів.
На другому місці – Central Plains Group (CPG) зі 1200 га. У п'ятірку найбільших виробників картоплі також входять компанії "Агро-Овен" (600 га), "Межирічка" (570 га) та "ВПК-Агро" – 400 га.