Україна очолила рейтинг країн із найвищим рівнем споживання овочів на душу населення у 2024 році

Україна, Китай та Туреччина увійшли до ТОП-3 країн із найвищим рівнем споживання овочів на душу населення у 2024 році. Один українець споживає приблизно 653 кг овочів за рік.

Про це повідомляє EastFruit, посилаючись на звіт IndexBox.

Світове споживання овочів

Зазначається, що у 2024 році споживання овочів знизилося на -0,6% до 1519 млн. тонн вперше з 2016 року, тим самим завершивши семирічну тенденцію до зростання. У 2023 році воно досягло максимального обсягу у 1527 млн ​​тонн.

Розмір світового ринку овочів становив $1374,1 млрд 2024 року, залишаючись стабільним порівняно з попереднім роком. Ця цифра відображає сукупний виторг виробників та імпортерів (без урахування витрат на логістику, витрат на роздрібний маркетинг та націнок роздрібних торговців, які будуть включені в кінцеву споживчу ціну).

Споживання країнами

Згідно звіту, Китай (693 млн. тонн) став країною з найбільшим обсягом споживання овочів, що становить близько 46% від загального світового обсягу. Більше того, споживання овочів у Китаї перевищило показники, зафіксовані другим за величиною споживачем Індією (195 млн тонн), у чотири рази. Третє місце в цьому рейтингу посіли США (52 млн. тонн) з часткою 3,4%.

Країнами з найвищим рівнем споживання овочів на душу населення у 2024 році стали Україна (653 кг на особу), Китай (486 кг на особу) та Туреччина (353 кг на особу).

Очікується, що через зростання попиту на овочі в усьому світі ринок продовжить тенденцію до зростання споживання протягом наступних шести років.

Нагадаємо, Україна обійшла Іспанію та потрапила до ТОП-10 світового рейтингу виробників фруктів та овочів.

Ціни на овочі

Додамо, що на початку 2025 року ціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

Серед чемпіонів за темпами зростання цін у 2024 році були капуста та морква та яблука. Так, капуста за рік подорожчала втричі і більше у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва та невисокою якістю продукції. Гуртові ціни на моркву зросли майже в 2,6 рази і досягли 26 грн/кг станом на початок січня 2025 року.

Натомість в Україні цього тижня розпочали знижуватися ціни на імпортні помідори турецького виробництва.

На українському ринку другий тиждень поспіль зростають ціни на тепличні огірки. Основною причиною цього є скорочення імпортних поставок, зокрема з Туреччини.