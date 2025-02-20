Українці їдять імпортні сири: через високі ціни продажі вітчизняної продукції падають

Українським сироварам поки не вдається вийти з кризи через дорогі ціни на їх продукцію та слабкі продажі. Натомість імпортних сирів на полицях магазинів стає все більше, що також явно не на користь вітчизняним виробникам.

Про це повідомляє Інфагро.

На думку експертів, покращити ситуацію можливо лише за рахунок зниження цін на сири або ж за допомогою різних акційних інструментів, щоб збільшити продажі.

За прогнозами аналітиків, якщо цінове питання не вирішити, імпорт і надалі буде видавлювати українських виробників зі свого ж ринку.

"Через високі ціни на вітчизняному ринку, сир українського виробництва, звичайно ж, продається не дуже добре, тому виробники намагаються збільшувати експорт", - підкреслюють аналітики.

Зазначається, що у січні вдалося збільшити зовнішні продажі сирів, їх було відвантажено на чверть більше, ніж у січні 2024 року. Але й імпорт також був значно більшим в аналогічному порівнянні.

Так, твердих/напівтвердих сирів у січні було закуплено на чверть більше, ніж у січні 2024. Це дуже багато, зважаючи на порівняно невелику ємність українського ринку сиру, наголошують експерти.

Вони додають, що на ринку сирних продуктів ситуація теж досить невтішна. Намагання провідних гравців збільшити експортні ціни завершилося значним зменшенням обсягів реалізації. Тож довелося знову знижувати ціни, щоб остаточно не втратити ринки збуту.

Зауважимо, українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту через дуже вірогідне зростання імпорту.

Додамо, через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.