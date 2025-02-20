Украинцы едят импортные сыры: из-за высоких цен продажи отечественной продукции падают

Украинским сыроварам пока не удается выйти из кризиса из-за дорогих цен на их продукцию и слабых продаж. Импортных сыров на полках магазинов становится все больше, что также явно не в пользу отечественных производителей.

Об этом сообщает Инфагро.

По мнению экспертов, улучшить ситуацию можно только за счет снижения цен на сыры или с помощью различных акционных инструментов, чтобы увеличить продажи.

По прогнозам аналитиков, если ценовой вопрос не решить, импорт и дальше будет выдавливать украинских производителей со своего же рынка.

"Из-за высоких цен на отечественном рынке, сыр украинского производства, конечно же, продается не очень хорошо, поэтому производители пытаются увеличивать экспорт", — подчеркивают аналитики.

Отмечается, что в январе удалось увеличить внешние продажи сыров, они были отгружены на четверть больше, чем в январе 2024 года. Но и импорт также был значительно больше в аналогичном сравнении.

Так, твердых/полутвердых сыров в январе было закуплено на четверть больше, чем в январе 2024 года. Это очень много, учитывая сравнительно небольшую емкость украинского рынка сыра, отмечают эксперты.

Они добавляют, что на рынке творожных продуктов ситуация тоже довольно неутешительная. Попытки ведущих игроков увеличить экспортные цены завершились значительным уменьшением объемов реализации. Пришлось снова снижать цены, чтобы окончательно не потерять рынки сбыта.

Заметим, украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта из-за очень вероятного роста импорта.

Добавим, из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.