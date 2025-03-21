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В Украине стремительно дорожает столовая свекла: цены выросли на 51%
Стоимость столовой свеклы в Украине продолжает расти, и сейчас она почти в 1,5 раза выше года назад. Цены на этот корнеплод существенно поднялись из-за дефицита качественной продукции и высокого спроса со стороны торговых сетей и оптовых компаний.
Об этом сообщается EastFruit.
Фермеры продают свеклу за 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что на 10% больше, чем неделю назад. Основной причиной удорожания является уменьшение запасов продукции товарного качества, поскольку хозяйства сообщают о сокращении собственных хранилищ.
Между тем, спрос на свеклу продолжает расти, и торговые компании активно ищут поставщиков, что дает производителям возможность диктовать цены.
Сегодня средняя стоимость свеклы на 51% превышает уровень в прошлом году, и, по прогнозам, тенденция к удорожанию сохранится. Многие производители планируют очередное повышение цен уже на следующей неделе, поскольку рынок остается дефицитным.
Эксперты отмечают, что при дальнейшем сокращении запасов свеклы цены могут вырасти еще больше, особенно с учетом сезонного фактора и повышенного спроса со стороны перерабатывающих предприятий.
Какие цены на овощи в Украине
Заметим, что на прошлой неделе цены на огурцы тоже росли.
В свою очередь, морковь на этой неделе подешевела. Несмотря на снижение цен, стоимость моркови остается примерно в три раза выше, чем в марте 2024 года
Добавим, что в марте в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, что привело к росту их стоимости на внутреннем рынке.