Огурцы продолжают дорожать: сколько стоит килограмм

В Украине производителям тепличных овощей удается повышать цены на огурцы уже вторую неделю.

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Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на огурцы

На сегодняшний день огурцы из местных тепличных комбинатов поступают на продажу по цене от 95 до 140 грн/кг ($2,29-3,37/кг), в зависимости от качества и объема партий продукции. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Следует отметить, что, несмотря на очередное подорожание, эти овощи в Украине на сегодняшний день поступают на продажу в среднем на 10% дешевле, чем в соответствующий период прошлого года.

Причины удорожания огурцов

Спрос в этом сегменте на этой неделе значительно активизировался. Особый интерес к закупкам проявляли розничные сети и крупные оптовые компании.

Кроме того, поставки импортных огурцов значительно сократились, что позволило представителям украинских тепличных комбинатов повысить цены на свою продукцию.

По словам экспертов рынка, на этой неделе уборка огурцов в теплицах заметно сократилась из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время спрос на эту продукцию остается достаточно высоким: покупатели все чаще недовольны качеством импортных огурцов и предпочитают местную продукцию.

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Согласно информации на официальном сайте предприятия, в настоящее время комбинат располагает 48 гектарами теплиц, оснащенными современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основным направлением деятельности является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Согласно информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. В настоящее время площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Какие цены на овощи в Украине

Заметим, что на прошлой неделе цены на огурцы также росли.

В свою очередь, морковь на этой неделе подешевела. Несмотря на снижение цен, стоимость моркови остается примерно в три раза выше, чем в марте 2024 года

Добавим, что в марте в Украине начал чувствоваться дефицит помидоров, что привело к росту их стоимости на внутреннем рынке.