Огірки продовжують дорожчати: скільки коштує кілограм

В Україні виробникам тепличних овочів вдається підвищувати ціни на огірки вже другий тиждень поспіль.

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Про це інформують аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на огірки

На сьогодні огірки з місцевих тепличних комбінатів надходять на продаж за ціною від 95 до 140 грн/кг ($2,29-3,37/кг), залежно від якості та обсягу партій продукції. Це в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто зазначити, що незважаючи на чергове подорожчання, ці овочі в Україні на сьогодні надходять на продаж в середньому на 10% дешевше, ніж у відповідний період минулого року.

Причини здорожчання огірків

Попит у цьому сегменті на поточному тижні значно активізувався. Особливу зацікавленість до закупівель виявляли роздрібні мережі та великі оптові компанії.

Крім того, постачання імпортних огірків значно скоротились, що також дозволило представникам українських тепличних комбінатів підвищити ціни на свою продукцію.

За словами експертів ринку, цього тижня збирання огірків у теплицях помітно скоротилося через несприятливі погодні умови. Водночас попит на цю продукцію залишається досить високим: покупці дедалі частіше незадоволені якістю імпортних огірків і віддають перевагу місцевій продукції.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Які ціни на овочі в Україні

Зауважимо, ща минулого тижня ціни на огірки також росли.

В свою чергу, морква на цьому тижні здешевшала. Попри зниження цін, вартість моркви залишається приблизно втричі вищою, ніж у березні 2024 року

Додамо, що в березні в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, що призвело до зростання їхньої вартості на внутрішньому ринку.