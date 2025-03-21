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В Україні стрімко дорожчає столовий буряк: ціни зросли на 51%
Вартість столового буряка в Україні продовжує зростати, і нині вона майже в 1,5 раза вища, ніж рік тому. Ціни на цей коренеплід суттєво піднялися через дефіцит якісної продукції та високий попит з боку торгових мереж і оптових компаній.
Про це повідомляються EastFruit.
Фермери продають буряки за 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що на 10% більше, ніж лише тиждень тому. Основною причиною подорожчання є зменшення запасів продукції товарної якості, оскільки господарства повідомляють про скорочення власних сховищ.
Тим часом попит на буряк продовжує зростати, і торгові компанії активно шукають постачальників, що дає виробникам можливість диктувати ціни.
Сьогодні середня вартість буряка на 51% перевищує рівень минулого року, і, за прогнозами, тенденція до подорожчання збережеться. Багато виробників планують чергове підвищення цін уже з наступного тижня, оскільки ринок залишається дефіцитним.
Експерти зазначають, що у разі подальшого скорочення запасів буряків ціни можуть зрости ще більше, особливо з урахуванням сезонного фактора та підвищеного попиту з боку переробних підприємств.
Які ціни на овочі в Україні
Зауважимо, що минулого тижня ціни на огірки також росли.
В свою чергу, морква на цьому тижні здешевшала. Попри зниження цін, вартість моркви залишається приблизно втричі вищою, ніж у березні 2024 року
Додамо, що в березні в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, що призвело до зростання їхньої вартості на внутрішньому ринку.