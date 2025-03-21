В Україні стрімко дорожчає столовий буряк: ціни зросли на 51%

Вартість столового буряка в Україні продовжує зростати, і нині вона майже в 1,5 раза вища, ніж рік тому. Ціни на цей коренеплід суттєво піднялися через дефіцит якісної продукції та високий попит з боку торгових мереж і оптових компаній.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляються EastFruit.

Фермери продають буряки за 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що на 10% більше, ніж лише тиждень тому. Основною причиною подорожчання є зменшення запасів продукції товарної якості, оскільки господарства повідомляють про скорочення власних сховищ.

Тим часом попит на буряк продовжує зростати, і торгові компанії активно шукають постачальників, що дає виробникам можливість диктувати ціни.

Сьогодні середня вартість буряка на 51% перевищує рівень минулого року, і, за прогнозами, тенденція до подорожчання збережеться. Багато виробників планують чергове підвищення цін уже з наступного тижня, оскільки ринок залишається дефіцитним.

Експерти зазначають, що у разі подальшого скорочення запасів буряків ціни можуть зрости ще більше, особливо з урахуванням сезонного фактора та підвищеного попиту з боку переробних підприємств.

Які ціни на овочі в Україні

Зауважимо, що минулого тижня ціни на огірки також росли.

В свою чергу, морква на цьому тижні здешевшала. Попри зниження цін, вартість моркви залишається приблизно втричі вищою, ніж у березні 2024 року

Додамо, що в березні в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, що призвело до зростання їхньої вартості на внутрішньому ринку.