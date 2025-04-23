Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,35

41,20

EUR

47,80

47,54

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Високий попит та обмежена пропозиція: ціни на моркву ростуть

fresh, sweet, carrots
Морква дорожчає. / Depositphotos

На поточному тижні в Україні зафіксовано чергове зростання цін на якісну моркву. Головною причиною стало поєднання високого попиту з боку гуртових і роздрібних покупців та обмеженої пропозиції на ринку.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву 

Збільшення попиту на моркву дало можливість місцевим фермерам підвищити ціни на вже наявні партії.

Наразі коренеплоди продаються в межах 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, порівняно з кінцем минулого тижня.  

На сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Фото 2 — Високий попит та обмежена пропозиція: ціни на моркву ростуть

Позитивний тренд на ціни експерти проекту пов'язують із сезонним скороченням запасів якісної продукції у господарствах. За словами учасників ринку, гуртові компанії все частіше стикаються з проблемами при закупівлі достатньої кількості моркви високої якості.

Додамо, що в останній декаді березня моркву продавали за ціною 25-32 грн/кг. 

Автор:
Ольга Опенько