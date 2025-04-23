Високий попит та обмежена пропозиція: ціни на моркву ростуть

На поточному тижні в Україні зафіксовано чергове зростання цін на якісну моркву. Головною причиною стало поєднання високого попиту з боку гуртових і роздрібних покупців та обмеженої пропозиції на ринку.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву

Збільшення попиту на моркву дало можливість місцевим фермерам підвищити ціни на вже наявні партії.

Наразі коренеплоди продаються в межах 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, порівняно з кінцем минулого тижня.

На сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 4,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Позитивний тренд на ціни експерти проекту пов'язують із сезонним скороченням запасів якісної продукції у господарствах. За словами учасників ринку, гуртові компанії все частіше стикаються з проблемами при закупівлі достатньої кількості моркви високої якості.

Додамо, що в останній декаді березня моркву продавали за ціною 25-32 грн/кг.