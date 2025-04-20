В Україні стрімко здорожчала цибуля через дефіцит і підвищений попит

Українські виробники вперше з початку року суттєво підвищили відпускні ціни на цибулю. Така тенденція зумовлена сезонним скороченням запасів у місцевих господарствах та активізацією закупівельної діяльності з боку оптових компаній.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Скільки коштує цибуля

Згідно з щоденним моніторингом, наразі українські фермери відвантажують цибулю не дешевше ніж за 14–20 грн/кг (0,34–0,49 дол./кг).

Це приблизно на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Попри зростання вартості, попит на продукцію продовжує збільшуватись.

На ринку спостерігається дефіцит якісної цибулі і більшість господарств уже повністю розпродали свої запаси.

Ті, хто ще має залишки, тимчасово призупинили продажі, що лише підсилює ажіотаж серед покупців і стимулює подальше підвищення цін.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціна на цибулю в Україні зросла в середньому на 59%. За оцінками учасників ринку, позитивна цінова динаміка збережеться до початку масових поставок цибулі нового врожаю.

Нагадаємо, у лютому українські господарства відвантажували цибулю за ціною 7-13 грн/кг залежно від якості та обсягів продукції.

Найбільші виробники цибулі в Україні

В Україні серед найбільших виробників ріпчастої цибулі виділяються компанії "Кищенці" та група компаній ПАЕК.

ТОВ "Кищенці" розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області. Компанія спеціалізується на вирощуванні овочів, зокрема моркви та цибулі, під які відведено 400 гектарів.

Окрім вирощування, підприємство має потужності для зберігання продукції, що дозволяє оптимізувати її реалізацію. Також господарство займається тваринництвом, утримуючи 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) працює на території Миколаївської області та є одним із найбільших агрохолдингів країни. В її обробітку перебуває близько 130 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Основний напрям діяльності компанії – вирощування зернових і технічних культур. Однак значну частину виробничої структури займає також вирощування цибулі.