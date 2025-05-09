На тлі дефіциту: в Україні знову зростають ціни на цибулю

Після незначного зниження минулого тижня, ціни на ріпчасту цибулю в Україні знову пішли вгору. Це пов’язано з сезонним скороченням запасів у господарствах та пожвавленням торговельної активності на ринку.

Про це інформують аналітики EastFruit.

Які ціни на цибулю

Станом на сьогодні фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною від 18 до 27 грн/кг ($0,43–0,65/кг), що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто зазначити, що нині цибуля в Україні вже коштує приблизно на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року. Водночас виробники не впевнені, що зможуть і надалі підвищувати ціни, адже якість продукції в сховищах стрімко погіршується.

Чому дорожчає цибуля

Зростання цін у цьому сегменті, за словами учасників ринку, пов’язане з помітним скороченням пропозиції через сезонне вичерпання запасів цибулі в українських господарствах.

Крім того, торгова активність на ринку дещо пожвавилася, що також сприяє підвищенню цін.

Найбільші виробники цибулі в Україні

В Україні серед найбільших виробників ріпчастої цибулі виділяються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

ТОВ "Кищенці" розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області. Компанія спеціалізується на вирощуванні овочів, зокрема моркви та цибулі, під які відведено 400 гектарів. Окрім вирощування, підприємство має потужності для зберігання продукції, що дозволяє оптимізувати її реалізацію. Також господарство займається тваринництвом, утримуючи 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) працює на території Миколаївської області та є одним із найбільших агрохолдингів країни. В її обробітку перебуває близько 130 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Основний напрям діяльності компанії – вирощування зернових і технічних культур. Однак значну частину виробничої структури займає також вирощування цибулі.

Ціни на овочі

На українському ринку цього тижня зафіксовано нове зростання цін на огірки. Наразі основні угоди з реалізації місцевого тепличного огірка укладаються в межах 50–75 грн/кг ($1,21–1,81/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись, незважаючи на те, що запаси минулорічного врожаю майже вичерпані. Виробники більшості регіонів країни відвантажують картоплю минулого року по 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг)