Інфляція в Україні прискорилася до 15,1%

У квітні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли до 15,1% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Річна інфляція прискорилася, адже у березні це показник становив 14,6%. Найбільше подорожчали м'ясо та фрукти.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

Інфляція на споживчому ринку у квітні становила 0,7%, порівняно із березнем 2025р, а з початку року – 4,3%. Базова інфляція у квітні становила 0,4% порівняно із березнем, а з початку року – 3,9%.

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти. На 3,6–0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої.

Водночас яйця, рис і масло подешевшали на 2,5–0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті.

Зауважимо, що у березні споживчі ціни в Україні зросли на 14,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.