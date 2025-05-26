Курс остается в пределах 41-42 грн/долл. Чего ожидать от валютного рынка в начале лета?

В июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что станет причиной роста курса выше 42 грн/долл.

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Валютный курс на неделе 19-23 мая продолжал движение в диапазоне 41,1-41,7 грн/долл. и 46,6-47,3 грн/евро.

Как и ожидалось, рынок оставался в сбалансированном состоянии в виду умеренного внутреннего спроса на валюту и на фоне отсутствия значимых международных новостей.

По оценкам экспертов, до конца месяца ситуация с курсом кардинально не изменится. Впрочем, уже в июне может возрасти давление со стороны покупателей в связи с сезонными факторами и ростом импортных закупок, что подтолкнет курс вверх.

На рынке все еще сохраняется баланс

По мнению аналитиков, на неделе 26-30 мая курс к доллару останется ниже 42 грн, курс к евро будет в диапазоне 45,5-47 грн, что соответствует соотношению между евро и американской валютой на глобальном рынке, которое находится в пределах 1,10-1,15 долл.

Официальный курс гривны к доллару

Данные НБУ

"В середине недели возможен рост активности со стороны покупателей. Завершение налогового периода стимулирует бизнес к более активному участию в торгах (на межбанковском рынке – ред.)", – объясняет директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Это, в свою очередь, может привести к росту валютных интервенций Национального банка.

Впрочем, ожидается, что объем таких интервенций останется в пределах 600-800 млн долл. в неделю. Для нынешних условий это разумный предел, и потребности в значительном наращивании интервенций пока нет. Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

К слову, в течение 19-23 мая НБУ сократил интервенции до 618 млн долл. по сравнению с 755 млн долл. неделей ранее.

Обстановка на наличном рынке тоже остается контролируемой. Хотя в мае и наблюдается увеличение объемов покупки, спрос населения на валюту по-прежнему ощутимо ниже, чем в январе-феврале.

По данным Ukraine Economic Outlook, в течение 1-15 мая покупка наличной валюты достигла 81 млн долл. в сутки, что на 3% больше, чем в апреле. При этом предложение валюты по сравнению с апрелем сократилось на 4% до 67 млн долл. в сутки.

Украинцы пока не спешат скупать валюту, что в том числе связано с повышенным интересом населения к депозитам и ОВГЗ, которые обеспечивают стабильную доходность на уровне 15-18% годовых.

Ждем новый всплеск девальвации

"За счет сохранения курсовой стабильности в сочетании с высокой привлекательностью гривневых активов и сезонных факторов, мы ожидаем, что возобновление спроса на валюту начнется уже в конце второго квартала", – прогнозирует экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Это может стать отправной точкой для усиления девальвационных настроений и роста курса выше 42 грн/долл.

Как уточняет Григорий Кукуруза, на состояние валютного рынка в том числе будут влиять:

динамика индекса доллара (DXY) и пары EUR/USD; увеличение спроса на гривну для уплаты налогов; дальнейшие шаги НБУ в отношении валютной либерализации; объемы закупки природного газа для отопительного сезона; результаты переговоров о реструктуризации ВВП-варрантов.

Тарас Лесовой считает, что до конца мая и в начале июня средний курс гривны будет примерно на 1% ниже курса, который был в начале 2025 года. Напомним, курс в январе составил 43,5-44,5 грн/долл.

"В целом текущая монетарная политика Нацбанка в сочетании с взвешенным подходом к регулированию валютного рынка формирует предпосылки сохранения стабильности в среднесрочной перспективе. Поэтому нет оснований ожидать резких изменений курса", – подытоживает Тарас Лесовой.