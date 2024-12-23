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Валютный курс достиг 42 грн/долл. Почему это произошло и каким он будет в начале 2025 года?
Доллар уже стоит больше 42 гривен, но НБУ сдерживает валютный рынок интервенциями от более глубокой девальвации.
На предпоследней неделе года – 16-20 декабря – доллар на наличном рынке уверенно перешагнул границу в 42 гривны, а официальный курс вплотную приблизился к этой отметке.
Как и ожидалось, рост дефицита валюты вместе с ускорением темпов инфляции привели к ослаблению гривны. Поэтому финал года с большой вероятностью ознаменуется уверенным переходом курса в новый диапазон 42-43 грн/долл.
Во всем виновата инфляция
Как объясняет начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, текущую динамику валютного курса вряд ли можно считать сенсацией на фоне роста потребительских цен.
Напомним, что в ноябре инфляция достигла 11,2% год к году против 9,7% в октябре, в месячном измерении цены выросли на 1,9%.
На наличном рынке снова наблюдается рост спроса на валюту. Если в первой половине декабря чистая покупка наличной валюты составляла около 250 млн долл., то во второй половине месяца она достигла почти 300 млн долл. в неделю.
"Учитывая сезонное увеличение доходов населения в декабре при росте курсовых колебаний, мы ожидаем сохранения высокого уровня спроса на валюту", – говорит Григорий Кукуруза.
Повышенная активность покупателей зафиксирована и на межбанковском рынке. При среднедневном объеме предложения на уровне приблизительно 234 млн долл., спрос на межбанке ближе к середине декабря достиг 370 млн долл. в день, что на 80-90 млн долл. больше, чем в ноябре.
В итоге Нацбанку вновь пришлось увеличить объемы интервенций. Причем довольно существенно. Если 2-6 декабря НБУ продал на рынке порядка 800 млн долл., то 9-13 декабря интервенции составили около 1 млрд долл., а в течение 16-20 декабря – 1,4 млрд долл., что стало наибольшей недельной распродажей валюты из резервов Нацбанка с начала 2024 года.
Девальвационное движение будет продолжаться
По словам Григория Кукурузы, сезонное усиление дефицита валюты во многом вызвано ростом государственных расходов в конце года. "Значительная часть перераспределяемых бюджетных средств попадает на валютный рынок, учитывая высокую долю импорта в структуре ВВП (более 50%)", – уточняет эксперт.
Поэтому логично предположить: перевес в сторону покупателей останется, что будет толкать курс вверх и вынудит НБУ поддерживать внушительные объемы интервенций.
Напомним, что в конце 2023 года на валютном рынке была похожая картина. Только лишь за декабрь 2023-го гривна девальвировала более чем на 8% и курс вырос до 39 грн/долл. Но тогда ситуация ухудшалась тем, что финансирование Украины было под угрозой срыва. Сейчас с деньгами зарубежных партнеров все в порядке.
Кроме того, для усмирения роста цен НБУ принял решение с 13 декабря повысить учетную ставку до 13,5%. И вряд ли Нацбанк вернется к ее пересмотру в сторону снижения раньше лета 2025 года.
Таким образом, с одной стороны давление на валютный курс сохраняется, что и привело к постепенной девальвации до уровня 42 грн/долл. С другой стороны, НБУ задействует имеющиеся в его распоряжении рычаги и инструменты, чтобы не допустить резкого и существенного ослабления гривны.
К тому же, в начале каждого года в экономике и на валютном рынке наступает некоторое затишье. А это означает, что за пределы коридора 42-43 грн/долл. курс в обозримом будущем точно не выйдет.