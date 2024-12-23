Валютный курс достиг 42 грн/долл. Почему это произошло и каким он будет в начале 2025 года?

Доллар уже стоит больше 42 гривен, но НБУ сдерживает валютный рынок интервенциями от более глубокой девальвации.

На предпоследней неделе года – 16-20 декабря – доллар на наличном рынке уверенно перешагнул границу в 42 гривны , а официальный курс вплотную приблизился к этой отметке.

Как и ожидалось, рост дефицита валюты вместе с ускорением темпов инфляции привели к ослаблению гривны. Поэтому финал года с большой вероятностью ознаменуется уверенным переходом курса в новый диапазон 42-43 грн/долл.

Во всем виновата инфляция

Как объясняет начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, текущую динамику валютного курса вряд ли можно считать сенсацией на фоне роста потребительских цен.

Напомним, что в ноябре инфляция достигла 11,2% год к году против 9,7% в октябре , в месячном измерении цены выросли на 1,9%.

Инфляция в ноябре превысила прогноз Национального банка. Основной причиной углубления инфляционного тренда остается удорожание продуктов питания из-за худшего, чем ожидалось, урожая отдельных сельхозкультур. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

На наличном рынке снова наблюдается рост спроса на валюту. Если в первой половине декабря чистая покупка наличной валюты составляла около 250 млн долл., то во второй половине месяца она достигла почти 300 млн долл. в неделю.

"Учитывая сезонное увеличение доходов населения в декабре при росте курсовых колебаний, мы ожидаем сохранения высокого уровня спроса на валюту", – говорит Григорий Кукуруза.

Повышенная активность покупателей зафиксирована и на межбанковском рынке. При среднедневном объеме предложения на уровне приблизительно 234 млн долл., спрос на межбанке ближе к середине декабря достиг 370 млн долл. в день, что на 80-90 млн долл. больше, чем в ноябре.

В итоге Нацбанку вновь пришлось увеличить объемы интервенций. Причем довольно существенно. Если 2-6 декабря НБУ продал на рынке порядка 800 млн долл., то 9-13 декабря интервенции составили около 1 млрд долл., а в течение 16-20 декабря – 1,4 млрд долл., что стало наибольшей недельной распродажей валюты из резервов Нацбанка с начала 2024 года.

Девальвационное движение будет продолжаться

По словам Григория Кукурузы, сезонное усиление дефицита валюты во многом вызвано ростом государственных расходов в конце года. "Значительная часть перераспределяемых бюджетных средств попадает на валютный рынок, учитывая высокую долю импорта в структуре ВВП (более 50%)", – уточняет эксперт.

Поэтому логично предположить: перевес в сторону покупателей останется , что будет толкать курс вверх и вынудит НБУ поддерживать внушительные объемы интервенций.

Напомним, что в конце 2023 года на валютном рынке была похожая картина. Только лишь за декабрь 2023-го гривна девальвировала более чем на 8% и курс вырос до 39 грн/долл. Но тогда ситуация ухудшалась тем, что финансирование Украины было под угрозой срыва. Сейчас с деньгами зарубежных партнеров все в порядке.

По оценкам НБУ, Украина до конца 2024 года должна получить около 8,5 млрд долл. внешнего финансирования. Так что резервов у Нацбанка, чтобы балансировать валютный рынок, хватит.

Кроме того, для усмирения роста цен НБУ принял решение с 13 декабря повысить учетную ставку до 13,5%. И вряд ли Нацбанк вернется к ее пересмотру в сторону снижения раньше лета 2025 года.

На мой взгляд, такое изменение должно положительно отразиться на курсовой динамике. Ведь кроме валютных интервенций появился еще один мощный механизм для предотвращения инфляции (учетная ставка – ред.). Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Таким образом, с одной стороны давление на валютный курс сохраняется, что и привело к постепенной девальвации до уровня 42 грн/долл. С другой стороны, НБУ задействует имеющиеся в его распоряжении рычаги и инструменты, чтобы не допустить резкого и существенного ослабления гривны.