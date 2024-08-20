ICU ухудшила макропрогноз на 2024 год: инфляция вырастет, экономика замедлится

Инвестиционная группа ICU (Investment Capital Ukraine) пересмотрела свой макроэкономический прогноз на 2024 год, учитывая новые экономические вызовы. Согласно обновленным данным, инфляция в Украине в этом году ускорится до 7,8% вместо предварительно прогнозируемых 6,4%, в то время как рост экономики ожидается на уровне 4%, что несколько ниже предыдущего прогноза в 4,1%.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Также возросла возможность ограниченного монетарного финансирования дефицита бюджета.

"Годовая инфляция начала предсказуемо ускоряться с мая, это ускорение несколько превышает наши ожидания. Мы прогнозируем, что к концу года инфляция будет в диапазоне 7-8%. Она, вероятно, продолжит ускоряться в первом квартале 2025 года, однако будет оставаться в однозначной зоне", – отметил глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

По оценкам ICU, в 2025 году инфляция может достигнуть 8%. В то же время, аналитики считают, что Национальный банк Украины (НБУ) имел возможность снизить учетную ставку существеннее в первой половине 2024 года, однако сейчас, на фоне инфляции и валютных колебаний, дальнейшее снижение маловероятно.

ICU пересмотрел свой прогноз по учетной ставке: вместо ожидаемого снижения до 11,5% теперь прогнозируется ее сохранение на уровне 13% до конца года с возможным снижением до 11% в 2025 году.

Сообщается, что прогноз экономического роста на 2024 год был скорректирован из-за проблем с электроснабжением, дефицитом рабочей силы и снижением урожая. Ваврищук пояснил, что экономика Украины вырастет на 4,0% благодаря внутреннему частному потреблению и возобновлению экспорта через морской транспортный коридор. В 2025 году также ожидается рост ВВП на уровне 4%. Оценка номинального ВВП на этот год снижена до $188 млрд, а на следующий год прогнозируется $195 млрд.

Несмотря на рост макроэкономических рисков, ICU считает их управляемыми благодаря значительной международной финансовой помощи, поддерживающей валютный рынок и бюджет. Однако внешнеполитические риски остаются значимыми, особенно в случае смены правительств в странах-партнерах.

ICU также отмечает, что осенние и зимние перебои с электроснабжением станут важным источником рисков в дополнение к сложной ситуации безопасности.

ICU также снизил прогноз международных резервов Украины на 2024 год до $43,7 млрд, ожидая их уменьшения до $37,5 млрд в 2025 году. Валютный рынок продолжает сталкиваться с выросшим в последние месяцы дефицитом, но НБУ постепенно ослабляет гривну, пытаясь стабилизировать ситуацию.

Согласно сообщению, главным вызовом во втором полугодии 2024 года станет финансирование дефицита госбюджета, особенно из-за возможного превышения расходов на оборону на 500 млрд грн. Часть этих расходов будет покрыта дополнительными налоговыми поступлениями, но более 200 млрд грн придется привлечь на внутреннем рынке. Это увеличивает возможность ограниченного монетарного финансирования дефицита бюджета в конце года.

Добавим, Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в стране ускорится в ближайшие месяцы, но останется умеренной – на уровне 8,5% на конец 2024 года. Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".

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