Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2024 году до 8,5%

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в стране ускорится в ближайшие месяцы, но останется умеренной – на уровне 8,5% на конец 2024 года.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе НБУ.

В Нацбанке объясняют, что инфляция будет оставаться умеренной благодаря мерам защиты гривневых доходов и сбережений населения, а также обеспечению устойчивости валютного рынка. Дополнительно сдерживающим фактором станет мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду.

Согласно сообщению, основными факторами, влияющими на рост цен, являются увеличение расходов бизнеса, повышение акцизов, исчерпание эффектов прошлогодних урожаев и негативное влияние летней засухи на урожайность этого года.

Тем не менее, НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году инфляция начнет замедляться – до 6,6%, а в 2026 году вернется к целевому показателю в 5%. Этому будут способствовать взвешенная монетарная политика НБУ и ослабление внешнего инфляционного давления.

Относительно экономического роста НБУ улучшил свой прогноз на 2024 год до 3,7%, несмотря на вызовы, связанные с войной и повреждениями энергетической инфраструктуры. Этому способствует адаптация бизнеса к условиям войны, стабильная работа морского коридора и ожидаемое расширение бюджетных стимулов.

На 2025-2026 годы НБУ прогнозирует ускорение темпов роста реального ВВП до 4-5% благодаря постепенной нормализации экономических условий, сохранению мягкой фискальной политики и оживлению внешнего спроса.

Однако там добавили, что продолжающаяся война делает невозможным возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и будет усложнять закрепление инфляции на уровне цели НБУ.

Напомним, Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".