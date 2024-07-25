Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Об этом сообщил Андрей Пышный, глава Национального банка Украины на прессбрифинге по монетарной политике.

Это решение направлено на обеспечение устойчивости валютного рынка и приближение инфляции на прогнозном горизонте к цели в 5% .

Напомним, что в последний раз правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

"В течение последних месяцев инфляция ожидаемо ускорилась и приблизилась к 5%. После продолжительного снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом измерении", – отметил Андрей Пышный.

Базовая инфляция соответствовала прогнозу НБУ и составила 5 % в июне. По прогнозу, в дальнейшем инфляция будет ускоряться, но начнет понижение уже в следующем году.

Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса и повышения акцизов. Это также будет обусловлено исчерпанием эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативным влиянием летней засухи на нынешнюю урожайность.

По обновленному прогнозу НБУ на конец года инфляция будет на уровне 8,5%. В 2025 году инфляция замедлится до 6,6%, а в 2026 году вернется к 5% Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины

Напомним, что ранее в ответе на запрос Delo.ua в НБУ рассказали, что учетная ставка будет оставаться на уровне 13% до конца этого года, а регулятор вернется в цикл смягчения своей процентной политики уже в 2025 году.

Также в Нацбанке заявили, что, несмотря на снижение ставок по депозитам и ОВГЗ, они все еще остаются на том уровне, который поможет гражданам уберечь деньги от инфляции. Дальнейшее ускорение инфляции может привести к снижению доходности этих инструментов, поэтому регулятор считает целесообразным сохранение учетной ставки.

В случае существенного роста ценового давления НБУ будет готов усилить монетарную политику.