Учетная ставка ниже 10%: реально ли это в условиях войны и пойдет ли на это Нацбанк

В июне Национальный банк снизил учетную ставку до 13%. Это было последнее понижение, запланированное на этот год. К началу полномасштабного вторжения учетная ставка была на уровне 10%. Delo.ua спросило экспертов реально ли вернуться к этому показателю в условиях войны и как снижение ставки повлияет на стоимость кредитов для бизнеса.

13 июня Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 13,5% до 13% , учитывая сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики.

В ответе на запрос Delo.ua в НБУ рассказали, что учетная ставка будет оставаться на уровне 13% до конца этого года, а регулятор вернется в цикл смягчения своей процентной политики уже в 2025 году. Однако в июле макропрогноз обновят, и ожидаемая траектория изменения учетной ставки может измениться.

На что влияет учетная ставка

Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований, объясняет, что Нацбанк принимает решение о снижении учетной ставки, учитывая инфляционный прогноз. Учитывая этот прогноз, регулятор следит за тем, чтобы учетная ставка не оказалась отрицательной, то есть не была меньше ожидаемой инфляции и в то же время не провоцировала спекулятивные движения. Впрочем, отрицательные учетные ставки также широко использовались в кризисный период, например, во время коронакризиса.

Нацбанк также учитывает ситуацию на денежном рынке и наличие ликвидности у коммерческих банков. Если НБУ видит избыточную ликвидность банковской системы, он тоже не может позволить себе снизить учетную ставку. Именно потому, что по учетной ставке он изымает у коммерческих банков избыточную ликвидность из-за механизма депозитных сертификатов.

Избыточная ликвидность у нас формируется хронически. Коммерческие банки получают денежные средства в рамках финансирования бюджетных расходов, поступает международная помощь, бизнес работает с банками. А кредиты они выдают достаточно скупо. Поэтому в банках сегодня накоплена большая избыточная ликвидность. Ярослав Жалоло Заместитель директора Национального института стратегических исследований

Указанные факторы влияют на то, как НБУ корректирует учетную ставку. Правда, проблема в том, что в Украине механизм учетной ставки не работает так, как должен. Эксперт объясняет, что прямое влияние учетной ставки на экономику состоит в том, что она является ценой, по которой НБУ предоставляет коммерческим банкам деньги.

"Наши банки не нуждаются в деньгах, у них избыточная ликвидность. Поэтому сейчас учетная ставка – это не цена денег для банков. Цена денег для банков совершенно другая – это депозитный процент, который они платят, и все. Как прямой регулятор учетной ставки не работает. Сколько ни снижай учетную ставку, коммерческие банки не пойдут в Нацбанк за деньгами, потому что у них они есть", – отметил эксперт.

Он добавляет, что учетная ставка имеет и косвенный эффект, ведь определяет стоимость депозитных сертификатов и косвенно определяет стоимость заимствований правительства у коммерческих банков. Но это совершенно искривленная ситуация. Ведь чем больше учетная ставка, тем больше банки заинтересованы в том, чтобы продавать деньги правительству и это парадоксально.

Следует ли ожидать снижения учетной ставки

В НБУ говорят, что траектория изменения учетной ставки подчинена монетарной политике, которая, в свою очередь, направлена на сохранение умеренных темпов инфляции в 2024 году. Собственно, несмотря на ожидаемое ускорение, необходимо снижение инфляции до целевого диапазона 5% ± 1 п.п. на протяжении последующих лет. Следовательно, уменьшение риска ускорения инфляции может создать предпосылки для снижения учетной ставки. При этом НБУ будет учитывать весь спектр факторов влияния на инфляцию, в т.ч. фактическое и прогнозируемое состояние валютного рынка.

Олеся Верченко, доктор экономики, доцент Киевской школы экономики, отметила, что фактически снижение инфляции работает так: Национальный банк прогнозирует будущий уровень инфляции при условии неизменной ставки, и если ожидаемая инфляция больше, чем 5%, то учетную ставку нужно увеличить. И наоборот: если прогнозируемая инфляция меньше 5%, то ставку надо снизить. То есть, снижение ставки возможно, если есть предпосылки для уменьшения уровня инфляции. В свою очередь, ожидаемая инфляция может упасть в двух случаях: 1) если вырастет производство и/или 2) если сократится спрос.

"В условиях войны первый сценарий маловероятен, потому что он нуждается в наращивании капитальных и человеческих ресурсов, привлеченных в производственном секторе. Второй сценарий касается компонентов совокупного спроса, таких как потребительский спрос (от домохозяйств), спрос на инвестиционные товары (от производителей), спрос от правительственного сектора и чистый спрос из-за рубежа (экспорт минус импорт).

Она добавляет, что дальнейшее падение спроса во время войны более вероятно, чем рост уровня производства. Однако этот сценарий может сопровождаться значительными паническими настроениями, что в свою очередь приведет к дальнейшей девальвации гривны, что очень негативно отражается на уровне цен. Поэтому благоприятные предпосылки для понижения учетной ставки вряд ли реализуются.

К этому вопросу можно подойти с другой стороны: посмотреть на релевантный исторический опыт. С начала введения режима инфляционного таргетирования в Украине в 2015 году учетная ставка была ниже, чем 10%, только с конца апреля 2020 года до конца января 2022 года, то есть в период кризиса, когда практически все центральные банки мира внедряли мягкую монетарную политику .

Например, в США эквивалентная "учетная" ставка к тому времени составляла 0,25%, в то же время сейчас она составляет 5,5%. В таких условиях на мировых финансовых рынках вряд ли стоит ожидать, что НБУ сможет снизить свою учетную ставку до менее 10% Олеся Верченко Доктор экономики, доцент Киевской школы экономики

Эксперт добавляет, если будут сохраняться текущие благоприятные обстоятельства ослабленного давления на уровень цен и стабильной международной помощи, НБУ снова может решить снизить учетную ставку на несколько процентных пунктов.

Ярослав Жалило отметил, что с одной стороны НБУ методологически испытывает проблемы с ликвидностью и инфляцией. С другой стороны регулятор понимает, что ставка на это не влияет и начинает шаг за шагом медленно сбавлять ставку и смотреть, что будет. Проблема в том, что эти изменения накладываются на объективные инфляционные тренды. Сейчас объективный инфляционный тренд – это сезонное снижение инфляции, потому что есть сезонные продукты и т.д. Здесь накладывается момент повышения тарифов на электроэнергию, повышение акцизов на горючее, которое будет в августе.

"Не исключено, что НБУ столкнется с такой проблемой, что у него будет по графику уменьшения учетной ставки, и при этом усиление инфляционного тренда. И тогда НБУ скажет, что не сможет больше снижать ставку", – говорит Жалило.

Эксперт также говорит, что теоретически ставку снижать можно, но практически у НБУ при нынешней модели монетарной политике нет объективных инструментов, позволяющих ему снижение учетной ставки.

"Поэтому я думаю, если они и будут снижать ставку, то понемногу. Если у нас будет оживление экономики, у нас будет ускорение инфляции и это будет контртренд, который не позволит им давать слишком низкую ставку", - подытожил эксперт.