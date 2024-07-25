Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Про це повідомив Андрій Пишний, голова Національного банку України на пресбрифінгу з монетарної політики.

Це рішення спрямовується на забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції на прогнозному горизонті до цілі у 5% .

Нагадаємо, що останнього разу правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

"Впродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилась та наблизилась до 5%. Після тривалого зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилась до 4,8% у річному вимірі", – зазначив Андрій Пишний.

Базова інфляція відповідала прогнозу НБУ та становила 5 % у червні. За прогнозом, надалі інфляція буде пришвидшуватися, але почне зниження вже наступного року.

Ціновий тиск зберігатиметься у наступні місяці, через подальше збільшення витрат бізнесу та підвищення акцизів. Це також зумовлюватиметься вичерпанням ефектів значних минулорічних врожаїв, та негативним впливом літньої посухи на цьогорічну врожайність.

За оновленим прогнозом НБУ на кінець року інфляція буде на рівні 8,5%. У 2025 році інфляція сповільниться до 6,6%, а у 2026 році повернеться до 5% Андрій Пишний Голова Національного банку України

Нагадаємо, що раніше, у відповіді на запит Delo.ua в НБУ розповіли, що облікова ставка залишатиметься на рівні 13% до кінця цього року, а регулятор повернеться до циклу пом’якшення своєї процентної політики вже у 2025 році.

Також в Нацбанку заявили, що попри зниження ставок по депозитах та ОВДП, вони все ще залишаються на тому рівні, який допоможе громадянам уберегти гроші від інфляції. Подальше пришвидшення інфляції може призвести до зниження дохідності цих інструментів, тому наразі регулятор вважає доцільним збереження облікової ставки.

У разі суттєвого зростання цінового тиску, НБУ буде готовий посилити монетарну політику.