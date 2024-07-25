Промышленная инфляция побила 30-летний рекорд

Подорожание электроэнергии в июне повлияло не только на потребительскую, но и на промышленную инфляцию в Украине – индекс цен производителей (ИЦП) промышленной продукции в Украине в июне 2024 года увеличился на 14% по сравнению с маем.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По подсчетам издания Forbes, такой промышленной инфляции в Украине не наблюдалось уже 30 лет. В последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992-1995 годов. При этом еще в марте 2024 года инфляция в промышленности была практически нулевой. Быстрый разгон промышленной инфляции очень часто выступает предвестником ускорения индекса потребительских цен.

Отмечается, что основной причиной резкого увеличения индекса является подорожание электроэнергии для бизнеса в июне.

В годовом выражении (июнь 2024 года по июнь 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.

В частности, в энергетике показатель годовой промышленной инфляции достиг 48,1%, в добывающей промышленности – 10,8%, в перерабатывающей – 7,2%.

В начале 2022 года, когда изменение ИЦП превысило 62% год к году, Национальный банк со ссылкой на собственные расчеты заявил, что влияние промышленной инфляции на потребительскую в Украине является слабым. Увеличение ИЦП на 10% приводит к около 1% прироста индекса потребительских цен.

Напомним, индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне увеличился на 2,2% к предыдущему месяцу, в годовом исчислении инфляция составила 4,8%.

Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".

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