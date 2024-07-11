Инфляция на потребительском рынке в июне выросла на 2,2%

В июне 2024 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с прошлым месяцем выросла на 2,2%. В годовом же исчислении инфляция составляла 4,8%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом с начала года инфляция выросла на 4,3%.

Как менялись цены

Больше всего в июне 2024 года выросли цены на электроэнергию – на 63,6%. Это привело и к росту цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4%.

Относительно цен на продукты питания и безалкогольные напитки они выросли на 0,5%. Больше всего (на 15,5%) подорожали яйца, однако даже после этого они оставались еще на 22% дешевле, чем в прошлом году.

На 3,2-0,4% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, безалкогольные напитки, рис, масло, овощи. В то же время на 2,6–0,1% снизились цены на сало, молоко, мясо и мясопродукты, кисломолочную продукцию, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,7%, алкогольные напитки – на 0,5%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,0%.

Как пишет издание Forbes, инфляция все еще остается ниже официальных прогнозов. В апрельском выпуске "Инфляционного отчета" НБУ прогнозировал ускорение ИПЦ в июне до 5,4% в годовом исчислении. Однако результат июня может привести к переоценке инфляционных моделей.

Напомним, в мае ИПЦ увеличился на 0,6% к предыдущему месяцу, ускорив годовую инфляцию до 3,3%, что стало первым эпизодом ускорения инфляции за полтора года. Перед этим, в апреле и марте, годовой показатель составил 3,2%, что являлось минимальным уровнем роста цен с конца 2020 года.

Ожидается, что по итогам 2026 года инфляция еще больше замедлится – до 5%.

Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".

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