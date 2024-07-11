Інфляція на споживчому ринку у червні зросла на 2,2%

У червні 2024 року інфляція на споживчому ринку порівняно з минулим місяцем зросла на 2,2%. У річному ж вимірі інфляція становила 4,8%.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

При цьому з початку року інфляція зросла на 4,3%.

Як мінялись ціни

Найбільше у червні 2024 року зросли ціни на електроенергію – на 63,6%. Це спричинило і зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4%.

Щодо цін на продукти харчування та безалкогольні напої, то вони зросли на 0,5%. Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця, однак навіть після цього вони залишалися ще на 22% дешевшими, ніж торік.

На 3,2–0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, масло, овочі. Водночас на 2,6–0,1% знизилися ціни на сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,5%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10,0%.

Як пише видання Forbes, інфляція все ще залишається нижчою за офіційні прогнози. У квітневому випуску "Інфляційного звіту" НБУ прогнозував прискорення ІСЦ у червні до 5,4% у річному вимірі. Проте результат червня може призвести до переоцінки інфляційних моделей.

Нагадаємо, у травні ІСЦ збільшився на 0,6% до попереднього місяця, прискоривши річну інфляцію до 3,3%, що стало першим епізодом прискорення інфляції за півтора року. Перед цим, у квітні та березні, річний показник становив 3,2%, що було мінімальним рівнем зростання цін з кінця 2020 року.

Очікується, що за підсумками 2026 року інфляція ще більше сповільниться – до 5%.

Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".

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