Нацбанк прогнозує інфляцію до 8,2% у 2024 році: українці шукають шляхи економії

Експерти сайту з промокодами та знижками Emporium проаналізували дані Нацбанку України з приводу прогнозів інфляції на 2024 рік та розповіли, як українці шукають шляхи економії при замовленні товарів та послуг в інтернеті та офлайн.

Для покупців, які регулярно здійснюють покупки в інтернеті, експерти радять розглянути огляд промокодів на Emporium та знайти актуальні для них пропозиції. Адже впродовж наступних місяців ціни на більшість категорій товарів та послуг зростуть.

За даними Нацбанку, до кінця 2024 року рівень інфляції в Україні досягне позначки у 8,2%, про що було сказано на брифінгу НБУ. Це менше, ніж прогнозували експерти на початку року. Тоді орієнтовний рівень інфляції становив 8,6%. Відповідно, є шанс, що реальні її обсяги будуть ще меншими. Але в сучасних реаліях будувати чіткі прогнози складно через велику кількість обʼєктивних факторів.

Ще складніше будувати більш довгострокові прогнози. Але в Нацбанку вважають, що вже у 2025 році темпи інфляції скоротяться до 6%. А за підсумками 2026 року — до 5%. Ці показники свідчать про поступову стабілізацію економічної ситуації в Україні та ефективність заходів, які впроваджує НБУ. Втім, самої інфляції як явища наразі уникнути неможливо.

Коментар керівника проєкту Emporium Вʼячеслава Карташенка:

«Звісно, в сучасних умовах інфляції не уникнути. Але загалом покупці все ще мають змогу купувати товари чи замовляти послуги відносно недорого, використовуючи промокоди, купони, сезонні знижки тощо. В деяких випадках це дає змогу робити покупки відчутно дешевше, заощаджуючи до 50-70%»

За даними НБУ, у березні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 3,2%, що є значним покращенням порівняно з попередніми періодами. У місячному вимірі споживчі ціни зросли на 0,5%. Це покращення пов'язане з декількома факторами, зокрема, зі зниженням вартості енергоресурсів на міжнародних ринках, стабілізацією національної валюти та зростанням внутрішнього виробництва.

Нагадаємо також, що нещодавно Нацбанк України знизив облікову ставку до 13,5%, що є важливим кроком для стимулювання економічного зростання та підтримки бізнесу. Зниження облікової ставки у перспективі сприятиме здешевленню кредитів для підприємств та населення, що позитивно вплине на економічну активність у країні. Економічні експерти позитивно оцінюють зміни в прогнозах НБУ. Зокрема, аналітики зазначають, що зниження прогнозованої інфляції та облікової ставки свідчить про покращення економічної ситуації в країні та ефективну роботу Національного банку.

З іншого боку, вартість більшості товарів та послуг в Україні продовжує зростати, тому споживачі використовують різні шляхи економії:

застосовують промокоди та купони інтернет-магазинів;

чекають сезонних та інших знижок на потрібні товари чи послуги;

купують товари оптом, щоб зменшити витрати.

Чимало українців стали частіше замовляти деякі товари з Європи чи США, де їхня вартість нижча. Часто це техніка, електроніка, одяг, взуття тощо. Особливо популярні товари вартістю до 150 євро, на які не нараховується митний збір. Відповідно, це ще один зручний та доволі популярний спосіб заощадити.