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Потребительские настроения украинцев в июне снизились — исследование

Потребительские настроения украинцев в июне снизились — исследование
Потребительские настроения украинцев в июне снизились. Иллюстрация: delo.ua

Индекс потребительских настроений (ИДН) в июне 2024 года снизился на 8 пунктов и составил 64,5 пункта. Это свидетельствует об общем ухудшении настроений украинских потребителей по сравнению с маем.

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Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения в Украине", проведенном компанией Info Sapiens,

Индекс текущего положения (ИПС) снизился на 4,7 пункта, достигнув 50,9 пункта, что указывает на ухудшение потребительских настроений украинцев и рост экономической неуверенности среди населения в середине 2024 года. 

Составляющие этого индекса также показали отрицательную динамику:

  • Индекс текущего личного материального положения уменьшился на 5,9 пункта и составил 47,3 пункта.
  • Индекс целесообразности крупных покупок снизился на 3,5 пункта до 54,5 пункта.
Фото 2 — Потребительские настроения украинцев в июне снизились — исследование

Снижение экономических ожиданий

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) упал на 10,2 пункта, достигнув 73,6 пункта. Составляющие этого индекса также продемонстрировали снижение:

  • Индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 12,1 пункта и составил 69,8 пункта.
  • Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 10,3 пункта до 56 пунктов.
  • Индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет снизился на 8,3 пункта и составляет 95,1 пункта.

Индекс ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 1,7 пункта до 124,3 пункта. В то же время индекс инфляционных ожиданий вырос на 11,7 пункта до 188 пункта, а индекс девальвационных ожиданий повысился на 12 пункта и составляет 167 пункта.

Аналитики Info Sapiens отмечают, что в июле 2024 года большинство показателей продолжает демонстрировать негативную тенденцию. В частности, индекс текущего положения населения Украины также показывает понижение.

Кроме того, выросли инфляционные и девальвационные ожидания, отражающие рост неопределенности и ее существенное влияние на ситуацию среди населения Украины как в текущем времени, так и в будущем.

Напомним, в мае после двух месяцев положительных настроений украинский бизнес негативно оценил результаты своей деятельности. Также в июне бизнес вторично подряд дал негативные оценки деловой активности, свидетельствует данные опроса НБУ.

Индекс потребительских настроений в Украине был определён на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования было опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Автор:
Татьяна Гойденко