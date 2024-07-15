Потребительские настроения украинцев в июне снизились — исследование

Индекс потребительских настроений (ИДН) в июне 2024 года снизился на 8 пунктов и составил 64,5 пункта. Это свидетельствует об общем ухудшении настроений украинских потребителей по сравнению с маем.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения в Украине", проведенном компанией Info Sapiens,

Индекс текущего положения (ИПС) снизился на 4,7 пункта, достигнув 50,9 пункта, что указывает на ухудшение потребительских настроений украинцев и рост экономической неуверенности среди населения в середине 2024 года.

Составляющие этого индекса также показали отрицательную динамику:

Индекс текущего личного материального положения уменьшился на 5,9 пункта и составил 47,3 пункта.

Индекс целесообразности крупных покупок снизился на 3,5 пункта до 54,5 пункта.

Снижение экономических ожиданий

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) упал на 10,2 пункта, достигнув 73,6 пункта. Составляющие этого индекса также продемонстрировали снижение:

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 12,1 пункта и составил 69,8 пункта.

Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 10,3 пункта до 56 пунктов.

Индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет снизился на 8,3 пункта и составляет 95,1 пункта.

Индекс ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 1,7 пункта до 124,3 пункта. В то же время индекс инфляционных ожиданий вырос на 11,7 пункта до 188 пункта, а индекс девальвационных ожиданий повысился на 12 пункта и составляет 167 пункта.

Аналитики Info Sapiens отмечают, что в июле 2024 года большинство показателей продолжает демонстрировать негативную тенденцию. В частности, индекс текущего положения населения Украины также показывает понижение.

Кроме того, выросли инфляционные и девальвационные ожидания, отражающие рост неопределенности и ее существенное влияние на ситуацию среди населения Украины как в текущем времени, так и в будущем.

Напомним, в мае после двух месяцев положительных настроений украинский бизнес негативно оценил результаты своей деятельности. Также в июне бизнес вторично подряд дал негативные оценки деловой активности, свидетельствует данные опроса НБУ.

Индекс потребительских настроений в Украине был определён на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования было опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.