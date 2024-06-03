В мае бизнес значительно ухудшил оценки результатов своей деятельности

В мае бизнес ухудшил оценку своей деятельности после двух месяцев положительных настроений, свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). ИОДА снизился до 48.0 из 52.3 в апреле 2024 года.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

На настроения предприятий всех секторов повлияли усиление интенсивности боевых действий, дефицит электроэнергии, рост производственных затрат из-за высоких цен на горючее и удорожание логистики, слабый инвестиционный спрос, ухудшение курсовых ожиданий, значительный дефицит квалифицированных кадров, неопределенность дальнейшего течения боевых действий и условий мобил.

Представители промышленности ухудшили оценки будущих результатов своей деятельности из-за высоких рисков безопасности, роста издержек производства и нехватки электроэнергии – в мае секторальный индекс составил 48.8 по сравнению с 51.7 в апреле. Они менее оптимистично оценивали перспективы объемов производимой продукции и новых заказов, ожидая при этом сокращения экспортных заказов. Ухудшились прогнозы по остаткам готовой продукции и объемам незавершенного производства.

Торговые предприятия также снизили ожидания, индекс сектора составил 47.7 против 51.8 в апреле, из-за удорожания импортируемых товаров, высоких затрат на топливо и слабого спроса. Компании прогнозировали существенное сокращение товарооборота, меньшие закупки товаров для продажи и восстановление отрицательной динамики товарных запасов. Усилились опасения по поводу снижения торговой маржи.

Представители строительной отрасли пессимистично оценили будущие экономические результаты, несмотря на благоприятные погодные условия и стабильный внутренний спрос: индекс в мае упал до 49.8 с 53.4 в апреле. Строители снизили ожидания роста объемов строительства и новых заказов. В то же время, прогнозировали стабильные закупки сырья и материалов. На фоне ухудшения оценок доступности подрядчиков ожидалось значительно меньше роста закупок их услуг по высоким ценам.

Предприятия сферы услуг наиболее сдержанно оценили будущие результаты и ухудшили экономические ожидания из-за дефицита квалифицированных кадров, роста логистических затрат и слабого спроса. Их секторальный индекс снизился до 47,2 в мае с 53,1 в апреле. Респонденты значительно ослабили, однако сохранили положительные оценки объемов предоставленных услуг. В то же время они были настроены негативно по отношению к объемам новых заказов и услуг, которые находятся в процессе выполнения.

Согласно отчету НБУ, на фоне ожидаемого хранения высоких темпов роста закупочных цен большинство респондентов прогнозировали замедление повышения цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Отмечается, что ситуация на рынке труда тоже остается сложной. По-прежнему только представители строительной отрасли ожидали незначительного увеличения численности работников. Из-за усиления мобилизации руководители других секторов ухудшили оценки и прогнозируют дальнейшее сокращение персонала, что ухудшит состояние бизнеса.

Напомним, в апреле 2024 года украинский бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом свидетельствует выросший до 52,3 с 52,0 в марте индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

При этом, в марте (впервые за 5 месяцев) бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Однако сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.