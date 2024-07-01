Бизнес снова отрицательно оценил результаты своей активности – итоги опроса в июне

В июне бизнес второй раз подряд дал негативные оценки деловой активности, свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). В июне 2024 года ИОДА снизился до 43,6 с 48,0 в мае.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что на дальнейшее ухудшение ожиданий предприятий всех секторов повлияли следующие факторы:

сохранение неопределенности относительно продолжительности войны;

рост издержек бизнеса из-за дефицита электроэнергии вследствие российских атак на энергосистему и повышения тарифов;

слабый инвестиционный спрос;

ухудшение курсовых ожиданий;

неблагоприятные тенденции на рынке труда;

значительный дефицит квалифицированных работников.

Инфографика: НБУ

Предприятия промышленности ухудшили оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием ухудшения ситуации безопасности, значительных перебоев с энергоснабжением и роста производственных затрат – в июне секторальный индекс составил 45.5 (в мае – 48.8). В отличие от предыдущего месяца, респонденты прогнозировали уменьшение объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов. Ужесточились негативные ожидания относительно уменьшения новых экспортных заказов, объемов незавершенного производства (невыполненных заказов), а также запасов сырья и материалов. В то же время, несколько смягчились негативные оценки относительно остатков готовой продукции.

Предприятия торговли также сохранили негативные ожидания по поводу результатов своей деятельности на фоне усложнения ситуации с энергоснабжением, повышения тарифа на электроэнергию и ухудшения курсовых ожиданий: секторальный индекс в июне составил 46.4 по сравнению с 47.7 в мае. Торговые компании спрогнозировали дальнейшее уменьшение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, сохранили негативные оценки запасов/остатков товаров для продажи и были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.

Предприятия строительства значительно ослабили оценки своих экономических результатов из-за слабого инвестиционного спроса, длительных отключений электроэнергии и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июне составил 43.0 по сравнению с 49.8 в мае. Строители существенно ухудшили ожидания объемов строительства, новых заказов, сырья и материалов. В то же время, сохранились положительные ожидания относительно объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления негативных оценок относительно их доступности.

Предприятия сферы услуг второй раз подряд наиболее сдержанно оценили результаты своей экономической деятельности и ухудшили ожидания экономических перспектив, учитывая отток квалифицированных кадров, увеличение затрат из-за дефицита электроэнергии и снижение спроса: секторальный индекс снизился до 39.7 в июне с 47.2 в мае. Респонденты существенно ухудшили оценки объема предоставленных услуг, а также усилили негативные ожидания объемов как новых заказов, так и услуг в процессе выполнения.

Вместе с тем, предприятия промышленности, торговли и сферы услуг спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, в то время как респонденты строительства были настроены на их незначительное замедление.

Также отмечается, что ухудшилась ситуация на рынке труда. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, существеннее всего – в сфере услуг.

Напомним, в мае после двух месяцев положительных настроений украинский бизнес также негативно оценил результаты своей деятельности. Так, в прошлом месяце ИОДА снизился до 48,0 с 52,3 в апреле 2024 года.

При этом в марте (впервые за 5 месяцев) бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Однако сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Фото: ua.depositphotos.com